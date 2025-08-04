Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус в Ленобласти

Погибли два человека

04 августа 2025, 12:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал "112"

В Ленинградской области произошло ДТП между станциями Лодейное Поле и Олонец, сообщает Telegram-канал "112".

На регулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате катастрофы погибли два человека, еще десять получили травмы.

Причиной ДТП стал выезд автобуса на путь перед приближающимся поездом. Машинист попытался остановить состав, применив экстренное торможение, однако расстояние было слишком коротким, избежать столкновения не удалось.

На месте работают экстренные службы, проводятся расследования. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее при атаке БПЛА на Ростовскую область погиб мужчина.