В пробах смертельной чачи из Сочи обнаружен метиловый спирт
Смертельная доза метанола составляет всего 50 мл
08 августа 2025, 20:40, ИА Амител
Смертельно опасный суррогатный алкоголь, ставший причиной массового отравления в Сочи, содержал метанол, сообщает Mash. Как выяснилось, ядовитое вещество попало в напиток в составе сивушных масел при кустарном производстве.
Очевидцы сообщают о страшных симптомах отравления: у пострадавших наблюдались судороги, зрительные галлюцинации ("вспышки в глазах"), отказ внутренних органов и кома.
Расследование показало, что один из продавцов, у которого изъяли 161 литр опасного напитка, организовал целую сеть поставок по России.
«Алкоголь под видом "бабушкиной чачи" расходился по всей стране, в том числе отправлялся в Москву», – сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас правоохранительные органы проверяют всю цепочку производства и сбыта смертоносного суррогата.
Ранее сообщалось, что от отравления чачей погибло не менее десяти человек на Кубани.
21:57:56 08-08-2025
Ядовитое вещество попало в напиток? Дешевый спирт добавили в чачу что б было побольше-и продать-получить побольше денег...
09:58:40 09-08-2025
Иван (21:57:56 08-08-2025) Ядовитое вещество попало в напиток? Дешевый спирт добавили в... Ты явно не самогонщик. Достаточно не убрать так называемые "головы" и аля улю. Те самые головы и есть метиловый спирт - из браги он испаряется в первую очередь.
10:51:13 10-08-2025
Гость (09:58:40 09-08-2025) Ты явно не самогонщик. Достаточно не убрать так называемые "... А у тебя по химии 2)), температура кипения да, ниже у метанола, но есть другие хим свойства, поэтому он содержится во всех частях, а не только в головах и в сахарной браге его очень мало по сравнению с зерновой и плодовой. Кроме голов еще хвосты убирают. Учите мат часть. Вопросик? не смущает, что нигде не писали что кто-то отравился сахарной брагой??