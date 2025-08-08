В пробах смертельной чачи из Сочи обнаружен метиловый спирт

Смертельная доза метанола составляет всего 50 мл

08 августа 2025, 20:40, ИА Амител

Чача / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Смертельно опасный суррогатный алкоголь, ставший причиной массового отравления в Сочи, содержал метанол, сообщает Mash. Как выяснилось, ядовитое вещество попало в напиток в составе сивушных масел при кустарном производстве.

Очевидцы сообщают о страшных симптомах отравления: у пострадавших наблюдались судороги, зрительные галлюцинации ("вспышки в глазах"), отказ внутренних органов и кома.

Расследование показало, что один из продавцов, у которого изъяли 161 литр опасного напитка, организовал целую сеть поставок по России.

«Алкоголь под видом "бабушкиной чачи" расходился по всей стране, в том числе отправлялся в Москву», – сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас правоохранительные органы проверяют всю цепочку производства и сбыта смертоносного суррогата.

Ранее сообщалось, что от отравления чачей погибло не менее десяти человек на Кубани.