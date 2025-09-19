В Минцифры пообещали обновлять "белый список" интернет-ресурсов каждую неделю

Ранее операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи

19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Список интернет-ресурсов, доступных россиянам в условиях ограничений мобильной сети, будет корректироваться на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости.

Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что так называемый "белый список" российских сайтов и сервисов будет актуализироваться каждую неделю.

«Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», – отметил он.

Таким образом, пользователи смогут сохранять доступ к наиболее востребованным платформам и сервисам даже при временных ограничениях связи.

Ранее в сети Билайна составили перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.