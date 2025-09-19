В Минцифры пообещали обновлять "белый список" интернет-ресурсов каждую неделю

НОВОСТИОбщество

Ранее операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи

19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Список интернет-ресурсов, доступных россиянам в условиях ограничений мобильной сети, будет корректироваться на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости.

Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что так называемый "белый список" российских сайтов и сервисов будет актуализироваться каждую неделю.

«Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», – отметил он.

Таким образом, пользователи смогут сохранять доступ к наиболее востребованным платформам и сервисам даже при временных ограничениях связи.

Ранее в сети Билайна составили перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:47:44 19-09-2025

Скажите "спасибо" господину ПЖ Кириенко, за уничтоженные четверть века РоФе.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:29 19-09-2025

яндекс музыку разблокируйте ироды. в пробках слушать радио, словно на 20 лет назад откинуло, на радио и песни кстати далеко не новые. зато реклама за рекламой.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:20 19-09-2025

Гость (15:50:29 19-09-2025) яндекс музыку разблокируйте ироды. в пробках слушать радио, ... Слушаю "Искатель". Рекламы почти нет. Не реклама))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:24 19-09-2025

Гость (15:54:20 19-09-2025) Слушаю "Искатель". Рекламы почти нет. Не реклама))...
Искатель супер, но там старье древнее мамонта, а человек и говорит что откинуло на 20 лет. Радио искатель откидывает на 40 лет назад

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:44 20-09-2025

Гость (15:50:29 19-09-2025) яндекс музыку разблокируйте ироды. в пробках слушать радио, ... Так можно слушать скачанную музыку Яндекс( можно поставить скачивать понравившиеся треки) и интернет так не тратится.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:39 21-09-2025

Гость (15:50:29 19-09-2025) яндекс музыку разблокируйте ироды. в пробках слушать радио, ... Работает ЯМ в центре, слушаю.(желто-полосатые)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:54 19-09-2025

Amic.ru когда внесут?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:52 19-09-2025

допилите Макс

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:57:32 19-09-2025

Хотят сделать интернет нам как в Китае, будем ходить только туда куда партия разрешит.

  4 Нравится
Ответить
