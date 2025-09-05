Навигаторы, такси и доставки. Какими сервисами смогут пользоваться россияне без интернета
Как уточнили в Минцифры, список приложений будут регулярно обновлять
05 сентября 2025, 18:59, ИА Амител
В Минцифры перечислили сервисы, которыми смогут пользоваться россияне в периоды ограничения интернета. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
"Белый список" состоит из следующих сервисов:
- социальные сети;
- маркетплейсы;
- навигаторы;
- сервисы такси и доставки;
- личные кабинеты операторов связи;
- "Госуслуги";
- платформа дистанционного голосования;
- сайты президента и правительства.
Как уточнили в Минцифры, перечень сформировали на основе рейтинга популярности. Его будут регулярно обновлять.
«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», – сказано в публикации.
Напомним, ограничения интернета начали вводить в российских регионах еще весной. Исключением не стала и Сибирь. Где-то интернет не работал совсем, а где-то со сбоями сталкивались лишь клиенты некоторых операторов.
19:13:27 05-09-2025
Чушь городят - Инета физически нет много где.
Причем здесь списки?
19:30:16 05-09-2025
и когда это будет?
19:39:23 05-09-2025
Да больше в целом ни чего и не нужно в интернете
20:17:44 05-09-2025
Все слова знакомые, но ничего не понял. И очень интересно, хотелось бы попробовать.
20:20:22 05-09-2025
Началась школа, спортивные секции, кружки...
Как отслеживать геолокацию детей.
С нашими автоперевозщиками и правоохранителями.
20:48:30 05-09-2025
а раньше у такси -служб были операторы ...
Кто в теме как сейчас ?
21:19:50 05-09-2025
А компенсацию за тариф рассматривают?
08:32:10 07-09-2025
Исходя из сообщения - барнаульцам не нужОн интырнэт! Отключите уже тогда весь!
07:41:36 11-09-2025
" обеспечение безопасности". В собственной стране уже опасно? Та кто кого "денацифицирует"? 🤔
07:44:01 11-09-2025
Светлана (21:19:50 05-09-2025) А компенсацию за тариф рассматривают? ... Вы серьёзно?! 😂😂😂
23:21:39 11-09-2025
А с какого времени будет действовать это правило. Сегодня не работало ничего.