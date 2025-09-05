Как уточнили в Минцифры, список приложений будут регулярно обновлять

05 сентября 2025, 18:59, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В Минцифры перечислили сервисы, которыми смогут пользоваться россияне в периоды ограничения интернета. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Белый список" состоит из следующих сервисов:

социальные сети;

маркетплейсы;

навигаторы;

сервисы такси и доставки;

личные кабинеты операторов связи;

"Госуслуги";

платформа дистанционного голосования;

сайты президента и правительства.

Как уточнили в Минцифры, перечень сформировали на основе рейтинга популярности. Его будут регулярно обновлять.

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», – сказано в публикации.

Напомним, ограничения интернета начали вводить в российских регионах еще весной. Исключением не стала и Сибирь. Где-то интернет не работал совсем, а где-то со сбоями сталкивались лишь клиенты некоторых операторов.