Навигаторы, такси и доставки. Какими сервисами смогут пользоваться россияне без интернета

Как уточнили в Минцифры, список приложений будут регулярно обновлять

05 сентября 2025, 18:59, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В Минцифры перечислили сервисы, которыми смогут пользоваться россияне в периоды ограничения интернета. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Белый список" состоит из следующих сервисов:

  • социальные сети;
  • маркетплейсы;
  • навигаторы;
  • сервисы такси и доставки;
  • личные кабинеты операторов связи;
  • "Госуслуги";
  • платформа дистанционного голосования;
  • сайты президента и правительства.

Как уточнили в Минцифры, перечень сформировали на основе рейтинга популярности. Его будут регулярно обновлять.

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», – сказано в публикации.

Напомним, ограничения интернета начали вводить в российских регионах еще весной. Исключением не стала и Сибирь. Где-то интернет не работал совсем, а где-то со сбоями сталкивались лишь клиенты некоторых операторов.

Комментарии 11

Avatar Picture
Олег

19:13:27 05-09-2025

Чушь городят - Инета физически нет много где.
Причем здесь списки?

Avatar Picture
Элен без ребят

19:30:16 05-09-2025

и когда это будет?

Avatar Picture
Гость

19:39:23 05-09-2025

Да больше в целом ни чего и не нужно в интернете

Avatar Picture
Гость

20:17:44 05-09-2025

Все слова знакомые, но ничего не понял. И очень интересно, хотелось бы попробовать.

Avatar Picture
Гость

20:20:22 05-09-2025

Началась школа, спортивные секции, кружки...
Как отслеживать геолокацию детей.
С нашими автоперевозщиками и правоохранителями.

Avatar Picture
Шинник

20:48:30 05-09-2025

а раньше у такси -служб были операторы ...
Кто в теме как сейчас ?

Avatar Picture
Светлана

21:19:50 05-09-2025

А компенсацию за тариф рассматривают?

Avatar Picture
Гость

08:32:10 07-09-2025

Исходя из сообщения - барнаульцам не нужОн интырнэт! Отключите уже тогда весь!

Avatar Picture
Константин

07:41:36 11-09-2025

" обеспечение безопасности". В собственной стране уже опасно? Та кто кого "денацифицирует"? 🤔

Avatar Picture
Константин

07:44:01 11-09-2025

Светлана (21:19:50 05-09-2025) А компенсацию за тариф рассматривают? ... Вы серьёзно?! 😂😂😂

Avatar Picture
Natali

23:21:39 11-09-2025

А с какого времени будет действовать это правило. Сегодня не работало ничего.

