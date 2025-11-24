В Москве подросток устроил поножовщину в торговом центре

16-летний нападавший ударил ножом охранника за замечание

24 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

В Москве шестнадцатилетний подросток напал с ножом на охранника в торговом центре, расположенном на Ореховом бульваре, сообщили представители Следственного комитета по городу. Юношу уже задержали, однако он оказал сопротивление и порезал двух сотрудников полиции.

23 ноября 2025 года в торговом комплексе подросток напал на охранника, который ранее сделал ему замечание. Сотрудник охраны остался жив благодаря оперативно оказанной медицинской помощи.

Во время задержания подозреваемый попытался отбиться от полицейских, в результате чего двое были ранены. Сейчас нападавший под стражей, скоро ему предъявят обвинение.

Видео: Telegram-канал "112"