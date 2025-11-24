НОВОСТИПроисшествия

В Москве подросток устроил поножовщину в торговом центре

16-летний нападавший ударил ножом охранника за замечание

24 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

В Москве шестнадцатилетний подросток напал с ножом на охранника в торговом центре, расположенном на Ореховом бульваре, сообщили представители Следственного комитета по городу. Юношу уже задержали, однако он оказал сопротивление и порезал двух сотрудников полиции.

23 ноября 2025 года в торговом комплексе подросток напал на охранника, который ранее сделал ему замечание. Сотрудник охраны остался жив благодаря оперативно оказанной медицинской помощи.

Во время задержания подозреваемый попытался отбиться от полицейских, в результате чего двое были ранены. Сейчас нападавший под стражей, скоро ему предъявят обвинение.

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

Комментарии 6

ВВП

15:18:16 24-11-2025

Каждый день всё больше и больше неадекватов малолетних.

Гость

17:28:01 24-11-2025

ВВП (15:18:16 24-11-2025) Каждый день всё больше и больше неадекватов малолетних. ... А надо еще больше им сопли утирать, нянчить, заступаться за них - "онижедети"!!! Носятся с ними, как с писаной торбой, только права им озвучивают, но никак не ОБЯЗАННОСТИ, вот эти детки и возомнили себя не поими - кем. Но как бы родители не старались, из одного два не вырастет, воспитывать нужно, а не позволять всё и вся, надеясь, что завтра чадушко проснется, и само станет умным и послушным.

Олег

15:22:54 24-11-2025

Злобный мигрантенышь.

Гость

17:54:17 24-11-2025

"Сотрудник охраны остался жив благодаря оперативно оказанной медицинской помощи."

Он вроде и не похож на тяжело раненного. Может конечно шок, но шел он на видео довольно легко

гость

19:34:08 24-11-2025

Охранник в жилете. Вряд ли там рана тяжелая, придурок тыкнул пару раз и не понял куда.

Олег

21:39:08 24-11-2025

14 летний азербайджанец, учащийся московского колледжа, со спины ударил ножем охранника и полицейских из политической ненависти.

