В небе над Рубцовском заметили журавлей. Видео
Алтайский край находится на пути одного из основных миграционных маршрутов птиц
08 сентября 2025, 07:56, ИА Амител
Жители Рубцовска заметили в небе большие стаи журавлей. Птицы тянутся клином или долго кружат в воздухе, привлекая внимание горожан, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Через Алтайский край проходит один из крупных миграционных коридоров этих птиц. Основной маршрут пролегает именно в районе Рубцовска, однако часть журавлей выбирает путь через Бийск, по долине Катуни и Песчаной. Достигнув равнин, стаи уходят дальше на юг. Об этом еще весной рассказывал орнитолог Алексей Эбель изданию "Бийский рабочий".
По словам специалистов, осенью такие перелеты можно наблюдать регулярно. Журавли собираются в стаи и отправляются в более теплые края. Для жителей региона это зрелище стало настоящим символом наступающей осени.
Ранее сообщалось, что в Алтайском заповеднике зафиксирован редкий случай гнездования черного аиста – вида, занесенного в Красные книги России и Республики Алтай.
Красиво. И грустно - осень.