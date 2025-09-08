В небе над Рубцовском заметили журавлей. Видео

Алтайский край находится на пути одного из основных миграционных маршрутов птиц

08 сентября 2025, 07:56, ИА Амител

Жители Рубцовска заметили в небе большие стаи журавлей. Птицы тянутся клином или долго кружат в воздухе, привлекая внимание горожан, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Через Алтайский край проходит один из крупных миграционных коридоров этих птиц. Основной маршрут пролегает именно в районе Рубцовска, однако часть журавлей выбирает путь через Бийск, по долине Катуни и Песчаной. Достигнув равнин, стаи уходят дальше на юг. Об этом еще весной рассказывал орнитолог Алексей Эбель изданию "Бийский рабочий".

По словам специалистов, осенью такие перелеты можно наблюдать регулярно. Журавли собираются в стаи и отправляются в более теплые края. Для жителей региона это зрелище стало настоящим символом наступающей осени.

Ранее сообщалось, что в Алтайском заповеднике зафиксирован редкий случай гнездования черного аиста – вида, занесенного в Красные книги России и Республики Алтай.