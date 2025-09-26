НОВОСТИПроисшествия

Жители Новоалтайска поставили на колени школьницу, избившую мужчину-инвалида. Видео

Горожане провели с девушкой "воспитательную работу"

26 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

В Новоалтайске история с избиением мужчины-инвалида, совершенным 16-летней местной жительницей, получила продолжение.

Как ранее сообщалось, полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту нападения, а прокуратура Алтайского края контролирует ситуацию.

По словам очевидцев, жители города не остались в стороне и сами провели с девушкой "воспитательную работу". На появившемся в Сети видео школьница стоит на коленях, сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

По имеющимся данным, подросток состоит на учете в системе профилактики. Известно также, что семья девушки относится к категории неблагополучных.

Мужчина в ногах у девушки / Кадр из видео:

Мужчина-инвалид из Новоалтайска ползал возле девушки, которая избивала его и снимала видео

По словам напавшей, мужчина показывал свой половой орган семилетней девочке
дети Новоалтайск инвалиды

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

13:15:18 26-09-2025

Жаль, что нельзя было попинать и порвать её вещи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:23 26-09-2025

Одни звери, других зверей воспитывают. Ужас какой-то

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:42 26-09-2025

Гость (13:15:23 26-09-2025) Одни звери, других зверей воспитывают. Ужас какой-то... Эти звери живут нигде то, а рядом со столицей Алтайского края.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:25 26-09-2025

Гость (13:26:42 26-09-2025) Эти звери живут нигде то, а рядом со столицей Алтайского кра...
Можно подумать, что в столице Алтайского края такие звери не живут.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:55:32 26-09-2025

Гость (13:35:25 26-09-2025) Можно подумать, что в столице Алтайского края такие звер... люди. обычные. похоже даже адекватные и спокойные.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:20:09 26-09-2025

Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:30 26-09-2025

Кхм... (13:20:09 26-09-2025) Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?... Ничем. Заметьте, в новости чуть раньше комментатор спрашивал, а что там за инвалид. Видимо, если инвалид окажется "неправильным", то бить и ставить на колени будут уже его. А девице дадут орден. И все это взрослые дееспособные люди, избиратели.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:54 26-09-2025

Кхм... (13:20:09 26-09-2025) Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?... она не девушка в мед. понимании и давно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:03 26-09-2025

Это законы разития общества, если полиция самоустраниться, могут появяися отряды самообороны, а это признаки начала гражданской. Военно полевые суды, публичные наказания. Нельзя самоустраняться

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:12 26-09-2025

Гость (13:31:03 26-09-2025) Это законы разития общества, если полиция самоустраниться, м... У нас государство совершенно официально и показательно пришибло принцип неотвратимости наказания. Потом в лице минюста сказало, что пытки-де широко применяться не будут. Вам не кажется, что Боржоми пить уже поздновато, поезд ушел?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:09:00 26-09-2025

суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показывал другим маленьким девочкам.
и эта эльфоволосая типа решила проучить. ну и настучала по колокольчикам.
вроде так. обычная история.
повода особо возбуждаться и раздувать тему не вижу.
опросить девчонок которым этот инвалид надемонстрировал - для начала

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:43 26-09-2025

Musik (14:09:00 26-09-2025) суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показ... Вопрос: а был ли мальчик? В данном случае девочка. Ведь это со слов подростка.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:43 26-09-2025

Musik (14:09:00 26-09-2025) суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показ... Вообще считаю что нельзя серьезно воспринимать то что кто-то что-то сказал. Если есть фото видео - другое дело.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:27 26-09-2025

Одинаковые животные.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:04 26-09-2025

Ждем следующего видео . Как жители края поставили на колени жителей Новоалтайска, за то что те перевовпитывали девушку, которая отпабатывала приёмы на инвалиде.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:23 26-09-2025

кто то продолжает считать, что собаки представляют настоящую угрозу? После того, что читаешь в новостях - самое зло это люди

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:46:46 26-09-2025

Гость (18:03:23 26-09-2025) кто то продолжает считать, что собаки представляют настоящу... Не зря говорят: "Хочешь увидеть самого страшного хищника на земле? Посмотри в зеркало."

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:16 26-09-2025

а почему это в алтайке у всей школоты розовые волосы* это тааак...колхозно выглядит. и смешно, инкубаторские будто... как сельпо-дискотека какая-то

  -1 Нравится
Ответить
