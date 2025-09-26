Жители Новоалтайска поставили на колени школьницу, избившую мужчину-инвалида. Видео

Горожане провели с девушкой "воспитательную работу"

26 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

В Новоалтайске история с избиением мужчины-инвалида, совершенным 16-летней местной жительницей, получила продолжение.

Как ранее сообщалось, полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту нападения, а прокуратура Алтайского края контролирует ситуацию.

По словам очевидцев, жители города не остались в стороне и сами провели с девушкой "воспитательную работу". На появившемся в Сети видео школьница стоит на коленях, сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

По имеющимся данным, подросток состоит на учете в системе профилактики. Известно также, что семья девушки относится к категории неблагополучных.