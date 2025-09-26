Жители Новоалтайска поставили на колени школьницу, избившую мужчину-инвалида. Видео
Горожане провели с девушкой "воспитательную работу"
26 сентября 2025, 13:10, ИА Амител
В Новоалтайске история с избиением мужчины-инвалида, совершенным 16-летней местной жительницей, получила продолжение.
Как ранее сообщалось, полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту нападения, а прокуратура Алтайского края контролирует ситуацию.
По словам очевидцев, жители города не остались в стороне и сами провели с девушкой "воспитательную работу". На появившемся в Сети видео школьница стоит на коленях, сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".
По имеющимся данным, подросток состоит на учете в системе профилактики. Известно также, что семья девушки относится к категории неблагополучных.
13:15:18 26-09-2025
Жаль, что нельзя было попинать и порвать её вещи.
13:15:23 26-09-2025
Одни звери, других зверей воспитывают. Ужас какой-то
13:26:42 26-09-2025
Гость (13:15:23 26-09-2025) Одни звери, других зверей воспитывают. Ужас какой-то... Эти звери живут нигде то, а рядом со столицей Алтайского края.
13:35:25 26-09-2025
Гость (13:26:42 26-09-2025) Эти звери живут нигде то, а рядом со столицей Алтайского кра...
Можно подумать, что в столице Алтайского края такие звери не живут.
13:55:32 26-09-2025
Гость (13:35:25 26-09-2025) Можно подумать, что в столице Алтайского края такие звер... люди. обычные. похоже даже адекватные и спокойные.
13:20:09 26-09-2025
Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?
13:56:30 26-09-2025
Кхм... (13:20:09 26-09-2025) Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?... Ничем. Заметьте, в новости чуть раньше комментатор спрашивал, а что там за инвалид. Видимо, если инвалид окажется "неправильным", то бить и ставить на колени будут уже его. А девице дадут орден. И все это взрослые дееспособные люди, избиратели.
20:44:54 26-09-2025
Кхм... (13:20:09 26-09-2025) Ну и чем "жители Новоалтайска" отличаются от этой девушки?... она не девушка в мед. понимании и давно
13:31:03 26-09-2025
Это законы разития общества, если полиция самоустраниться, могут появяися отряды самообороны, а это признаки начала гражданской. Военно полевые суды, публичные наказания. Нельзя самоустраняться
15:10:12 26-09-2025
Гость (13:31:03 26-09-2025) Это законы разития общества, если полиция самоустраниться, м... У нас государство совершенно официально и показательно пришибло принцип неотвратимости наказания. Потом в лице минюста сказало, что пытки-де широко применяться не будут. Вам не кажется, что Боржоми пить уже поздновато, поезд ушел?
14:09:00 26-09-2025
суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показывал другим маленьким девочкам.
и эта эльфоволосая типа решила проучить. ну и настучала по колокольчикам.
вроде так. обычная история.
повода особо возбуждаться и раздувать тему не вижу.
опросить девчонок которым этот инвалид надемонстрировал - для начала
14:14:43 26-09-2025
Musik (14:09:00 26-09-2025) суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показ... Вопрос: а был ли мальчик? В данном случае девочка. Ведь это со слов подростка.
15:48:43 26-09-2025
Musik (14:09:00 26-09-2025) суть предьявы на видеов том, этот инвалид что-то не то показ... Вообще считаю что нельзя серьезно воспринимать то что кто-то что-то сказал. Если есть фото видео - другое дело.
14:57:27 26-09-2025
Одинаковые животные.
15:57:04 26-09-2025
Ждем следующего видео . Как жители края поставили на колени жителей Новоалтайска, за то что те перевовпитывали девушку, которая отпабатывала приёмы на инвалиде.
18:03:23 26-09-2025
кто то продолжает считать, что собаки представляют настоящую угрозу? После того, что читаешь в новостях - самое зло это люди
20:46:46 26-09-2025
Гость (18:03:23 26-09-2025) кто то продолжает считать, что собаки представляют настоящу... Не зря говорят: "Хочешь увидеть самого страшного хищника на земле? Посмотри в зеркало."
20:47:16 26-09-2025
а почему это в алтайке у всей школоты розовые волосы* это тааак...колхозно выглядит. и смешно, инкубаторские будто... как сельпо-дискотека какая-то