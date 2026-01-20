В Новосибирске пассажирка пыталась выхватить руль у таксиста из-за спора о маршруте

Водитель отказался продолжать поездку и потребовал, чтобы пассажиры покинули автомобиль

20 января 2026, 12:30, ИА Амител

В Новосибирске 17 января произошел инцидент с попыткой захвата управления автомобилем такси. Об этом сообщил Telegram-канал АСТ-54 со ссылкой на пострадавшего водителя.

По его словам, во время поездки пассажиры начали агрессивно спорить из-за выбранного маршрута и требовать свернуть в другую сторону. Таксист настаивал на движении по навигатору, после чего одна из пассажирок попыталась вырвать руль, чтобы изменить направление движения. Водитель отметил, что такие действия могли привести к аварии. После этого женщина, по его словам, начала наносить ему удары.

Таксист отказался продолжать поездку и потребовал, чтобы пассажиры покинули автомобиль. Однако клиенты стали угрожать вызовом полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.