В Новосибирске пассажирка пыталась выхватить руль у таксиста из-за спора о маршруте

Водитель отказался продолжать поездку и потребовал, чтобы пассажиры покинули автомобиль

20 января 2026, 12:30, ИА Амител

В Новосибирске 17 января произошел инцидент с попыткой захвата управления автомобилем такси. Об этом сообщил Telegram-канал АСТ-54 со ссылкой на пострадавшего водителя.

По его словам, во время поездки пассажиры начали агрессивно спорить из-за выбранного маршрута и требовать свернуть в другую сторону. Таксист настаивал на движении по навигатору, после чего одна из пассажирок попыталась вырвать руль, чтобы изменить направление движения. Водитель отметил, что такие действия могли привести к аварии. После этого женщина, по его словам, начала наносить ему удары.

Таксист отказался продолжать поездку и потребовал, чтобы пассажиры покинули автомобиль. Однако клиенты стали угрожать вызовом полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.

Машина такси / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Это странно". В Барнауле становится все труднее вызвать такси к аэропорту

Горожане ждут машину от агрегаторов по полчаса, а такси в самом аэропорту стоит слишком дорого
Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:17:34 20-01-2026

Женщина остервеневшая, ведёт себя как барыня, к водитель для нее халоп, закрыть нахрен все маршруты и пусть народ ходит пешком.

Avatar Picture
Гость

13:33:23 20-01-2026

Некоторые бабы совсем обнаглели от безнаказанности. И чем дальше тем таких все больше. Эпидемия что ли?

Avatar Picture
Гость

15:56:47 20-01-2026

Дура что ли? Нормальные все давно со своим рулем ходят.

Avatar Picture
Гость

16:53:11 20-01-2026

Баба полнейша дура

