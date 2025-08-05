В Новосибирске прохожий спас девушку "с полной сумкой" от грабителя-рецидивиста
В полиции задержанный отрицал вину, якобы сибирячка на него напала
05 августа 2025, 10:31, ИА Амител
В Новосибирске неизвестный прохожий спас 21-летнюю девушку от грабителя, который заблокировал ей вход в подъезд и пытался отобрать смартфон, пишет "КП-Новосибирск".
«Забрала заказы в пунктах выдачи, возвращалась домой с полной сумкой. Подошла к подъезду, за мной на крыльцо поднялся мужчина, перегородил вход в подъезд и выхватил из рук смартфон», – рассказала девушка.
Сибирячка попыталась забрать телефон, завязалась борьба. На помощь пришел неизвестный парень. В итоге нападавший бросил смартфон и побежал, а незнакомец пытался его догнать.
Девушка написала заявление о попытке ограбления. Оказалось, что подозреваемого уже задержали.
«На очной ставке он отрицал вину, якобы на него клевещут и это я на него напала. После показа видео с камеры домофона все равно не сознался и продолжал меня запугивать статьей за клевету», – рассказала пострадавшая.
Подозреваемого, который был неоднократно судим, обвинили в попытке грабежа с использованием насилия.
