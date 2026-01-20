В Новосибирске рекордно подорожали полисы ОСАГО
Теперь страховка стоит в два раза дороже
20 января 2026, 14:25, ИА Амител
По данным Новосибирскстата, в последний месяц 2025 года средняя цена страхового полиса ОСАГО в Новосибирской области взлетела до 38 тысяч рублей. Для сравнения: в ноябре этот показатель составлял 16,52 тысячи.
Такой резкий скачок произошел после того, как Центробанк РФ выступил с инициативой удвоения тарифов ОСАГО в тех субъектах федерации, где, по мнению регулятора, фиксируется "повышенная вероятность неправомерных действий" со страховыми полисами. В перечень этих регионов, кроме Новосибирской области, вошла также Республика Ингушетия.
Обоснованием для подобной меры послужил тот факт, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО в Новосибирской области достиг 159,5 тысячи рублей, что на 50% выше, чем в среднем по стране. Власти посчитали это аномальным явлением и приняли решение о необходимости увеличения страховых сборов с жителей региона.
14:30:41 20-01-2026
Интересно какова вероятность, что молодой водитель на отечественном автомобиле стоимостью около 100 тысяч рублей, купит полис ОСАГО за 40?
14:51:57 20-01-2026
Гость (14:30:41 20-01-2026) Интересно какова вероятность, что молодой водитель на отечес... так 40тр это цена у нас в Барнауле. Новосиб будет 60-80тр
18:23:04 20-01-2026
Гость (14:30:41 20-01-2026) Интересно какова вероятность, что молодой водитель на отечес... Ну вот пару лет назад как раз покупал сыну ОСАГО на 2106 за 32 тыс. руб.
09:38:32 21-01-2026
Гость (14:30:41 20-01-2026) Интересно какова вероятность, что молодой водитель на отечес... Купит, вариантов же нет..
14:33:20 20-01-2026
С такой стоимостью ОСАГО вообще перестанут страховаться.
14:57:30 20-01-2026
Гость (14:33:20 20-01-2026) С такой стоимостью ОСАГО вообще перестанут страховаться.... Так всё уже продумано, за отсутствие полиса штрафы будут присылать с камер
14:42:00 20-01-2026
мне вот интересно: а вОрОги, в какой стороне-то находятся?
что-то такое ощущение, что сильно ближе, чем нам рассказывают
18:05:07 20-01-2026
Как-то подозрительно много последнее время новостей о Новосибирске!?
21:51:07 20-01-2026
Вопрос глупый,а обязательно машину в Новосибирске страховать?
23:32:03 21-01-2026
гость (21:51:07 20-01-2026) Вопрос глупый,а обязательно машину в Новосибирске страховать... Не обязательно. 10 лет не страхую, всë ок.