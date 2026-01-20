В Новосибирске рекордно подорожали полисы ОСАГО

Теперь страховка стоит в два раза дороже

По данным Новосибирскстата, в последний месяц 2025 года средняя цена страхового полиса ОСАГО в Новосибирской области взлетела до 38 тысяч рублей. Для сравнения: в ноябре этот показатель составлял 16,52 тысячи.

Такой резкий скачок произошел после того, как Центробанк РФ выступил с инициативой удвоения тарифов ОСАГО в тех субъектах федерации, где, по мнению регулятора, фиксируется "повышенная вероятность неправомерных действий" со страховыми полисами. В перечень этих регионов, кроме Новосибирской области, вошла также Республика Ингушетия.

Обоснованием для подобной меры послужил тот факт, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО в Новосибирской области достиг 159,5 тысячи рублей, что на 50% выше, чем в среднем по стране. Власти посчитали это аномальным явлением и приняли решение о необходимости увеличения страховых сборов с жителей региона.