Жительница Новосибирска три года держит в страхе целый дом

Женщина нападала на пенсионеров с ножом и ремнем

03 октября 2025, 19:00, ИА Амител

В Новосибирске соседка избивает пенсионеров за замечания / Фото: "КП-Новосибирск"

Жители многоэтажки на улице Лазурной в Новосибирске уже три года страдают от агрессивной соседки, которая систематически нападает на пожилых людей, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам жильцов, 44-летняя Ярослава* терроризирует в основном пожилых людей, которые не могут дать ей отпор. В драках она использовала не только кулаки, но и ремень с пряжкой и даже нож.

Первое нападение

По словам жильцов, первое нападение произошло в марте 2023 года, когда женщина избила 81-летнюю председательницу ЖСК Валентину, которая снимала показания счетчиков.

«Женщина, которая напала на меня, живет на последнем этаже и не дает спать окружающим. Дверь у нее нараспашку, в квартире куча мусора. В ответ на жалобы соседки напротив Ярослава изрубила ей дверь топором. Теперь пожилая женщина с мужем боятся даже смотреть в глазок», – рассказала Валентина.

"Вынуждены брать с собой газовые баллончики"

Но на этом история не закончилась. Летом 2025 года агрессивная соседка сначала набросилась с ремнем на кассиршу в местной пекарне, а потом и вовсе достала нож на социальной ярмарке, где напала на пожилую пару, продававшую цветы.

«Раньше Ярослава затевала ссоры с молодыми мужчинами и женщинами, но те давали ей отпор. Теперь она нападает только на пожилых людей, которые не в силах себя защитить. Мы вынуждены брать с собой газовые баллончики», – отметила пенсионерка.

Родственники женщины, включая мать и дочь, съехали из квартиры несколько лет назад, оставив ее одну. Участковый подтвердил, что личность ее известна органам опеки и ПДН.

«Квартира принадлежит матери, но Ярослава с ней не общается. Мы обращались к участковому, он сказал, что эту женщину знает и опека, и ПДН. У Ярославы есть 23-летняя дочка и 12-летний сын, его воспитывают бабушка и тетя. Как с ними связаться – мы не знаем», – рассказала председатель ЖСК.

*Имя изменено