Жительница Новосибирска три года держит в страхе целый дом
Женщина нападала на пенсионеров с ножом и ремнем
03 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Жители многоэтажки на улице Лазурной в Новосибирске уже три года страдают от агрессивной соседки, которая систематически нападает на пожилых людей, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам жильцов, 44-летняя Ярослава* терроризирует в основном пожилых людей, которые не могут дать ей отпор. В драках она использовала не только кулаки, но и ремень с пряжкой и даже нож.
Первое нападение
По словам жильцов, первое нападение произошло в марте 2023 года, когда женщина избила 81-летнюю председательницу ЖСК Валентину, которая снимала показания счетчиков.
«Женщина, которая напала на меня, живет на последнем этаже и не дает спать окружающим. Дверь у нее нараспашку, в квартире куча мусора. В ответ на жалобы соседки напротив Ярослава изрубила ей дверь топором. Теперь пожилая женщина с мужем боятся даже смотреть в глазок», – рассказала Валентина.
"Вынуждены брать с собой газовые баллончики"
Но на этом история не закончилась. Летом 2025 года агрессивная соседка сначала набросилась с ремнем на кассиршу в местной пекарне, а потом и вовсе достала нож на социальной ярмарке, где напала на пожилую пару, продававшую цветы.
«Раньше Ярослава затевала ссоры с молодыми мужчинами и женщинами, но те давали ей отпор. Теперь она нападает только на пожилых людей, которые не в силах себя защитить. Мы вынуждены брать с собой газовые баллончики», – отметила пенсионерка.
Родственники женщины, включая мать и дочь, съехали из квартиры несколько лет назад, оставив ее одну. Участковый подтвердил, что личность ее известна органам опеки и ПДН.
«Квартира принадлежит матери, но Ярослава с ней не общается. Мы обращались к участковому, он сказал, что эту женщину знает и опека, и ПДН. У Ярославы есть 23-летняя дочка и 12-летний сын, его воспитывают бабушка и тетя. Как с ними связаться – мы не знаем», – рассказала председатель ЖСК.
*Имя изменено
19:19:49 03-10-2025
Так-то её лечить нужно. Там явно какие-то проблемы с душевным здоровьем...
19:45:03 03-10-2025
Почему ее не лечат?
20:59:09 03-10-2025
Все всё знают, сделать ни чего нельзя, пока не убила. Современные законы
22:21:15 03-10-2025
ВВП (20:59:09 03-10-2025) Все всё знают, сделать ни чего нельзя, пока не убили.
Несколько перцовых балончиков доведут дело до логического конца.
06:43:23 04-10-2025
"Мы обращались к участковому, он сказал, что эту женщину знает и опека, и ПДН. ". так знать мало,еще и работать надо.
09:01:28 04-10-2025
а у нас принудительную психиатрическую помощь отменили что- ли?
16:08:52 04-10-2025
Элен без ребят (09:01:28 04-10-2025) а у нас принудительную психиатрическую помощь отменили что- ... нет. Нужно заявление от родственников
10:52:16 04-10-2025
А при чём здесь опека и ЕЩЁ? Она что, несовершеннолетняя?
16:09:43 04-10-2025
в Барнауле тоже есть такая, 50-летняя Лариса, на улице Исакова/Телефонная. Тоже агрессивно сумасшедшая