В Новосибирске ученые разработали революционный препарат против бешенства

Специалисты готовятся к испытаниям на биологических моделях

01 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В Новосибирске на международном форуме "Технопром-2025" представили революционный РНК-препарат для лечения бешенства, об этом сообщила пресс-служба компании "Эволюция природы".

Препарат способен запускать естественные защитные механизмы организма против вирусов и подавлять активность как РНК-, так и ДНК-содержащих вирусов.

Лекарство, не оказывающее кумулятивного эффекта и распадающееся на безопасные нуклеотиды после выполнения своей функции, уже показало эффективность против вируса бешенства на клеточном уровне, что особенно значимо, поскольку до сих пор лечение бешенства считалось невозможным после проявления симптомов.

В настоящее время специалисты готовятся к испытаниям препарата на биологических моделях.