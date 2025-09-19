НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске задержали 18-летнего поджигателя вышки сотовой связи

Парень решился на поджог за денежное вознаграждение после переписки в мессенджере

19 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Оперативники, действуя совместно с представителями регионального управления ФСБ, задержали жителя Новосибирской области. Его подозревают в том, что он совершил поджог вышки мобильной связи, расположенной в Октябрьском районе города, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обследовав поврежденное оборудование и территорию вокруг, обнаружили следы легковоспламеняющихся веществ и зажигалку. Предполагается, что эти предметы использовались для поджога.

«Сотрудники выявили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 18-летний житель Новосибирского района», – рассказали в ведомстве.

Сообщается, что задержанный признался в получении задания на поджог базовой станции через переписку в мессенджере. За совершение диверсии ему обещали денежное вознаграждение. Поджигатель фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона и отправлял видеоотчет анонимному заказчику.

Гость

17:30:52 19-09-2025

дурачок

Musik

08:20:27 20-09-2025

Гость (17:30:52 19-09-2025) дурачок... Тут в комментах каждый второй такой.

