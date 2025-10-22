В Петербурге девушка чуть не погибла, пытаясь сбежать на свидание
Родители запрещали одиннадцатикласснице видеться с парнем, но она решила сбежать через окно
22 октября 2025, 16:15, ИА Амител
В Санкт-Петербурге юная жительница едва не погибла, пытаясь покинуть квартиру через окно. Информация об этом появилась на портале 78.ru.
Происшествие случилось в ночь на 21 октября, во вторник, в здании на проспекте Солидарности, где проживает несовершеннолетняя. По имеющимся данным, родители девушки были против ее отношений с молодым человеком, однако влюбленные тайно продолжали поддерживать связь.
В ту ночь парень ожидал свою избранницу у дома, и она решила, что сможет выбраться из своей комнаты, расположенной на втором этаже, используя импровизированную веревку. Ученица 11-го класса соединила несколько простыней, завязала, как ей показалось, прочный узел и начала спуск.
Однако сооружение не выдержало, в итоге девушка упала и получила серьезные травмы. Ей была оказана срочная медицинская помощь в стационаре.
Одинацатый класс, а мама все думает, что может что-то запретить, все, поезд ушёл, если вы для ребенка не авторитет и недостаточно разговора, то запреты насилием приведут ровно к противоположенной у результату, в нашем обществе почему то насилие над детьми является нормой, невротики растят невротиков.
18:05:20 22-10-2025
Все, завыли доморощенные психологи! Дофига детям прав дали при почти полном отсутствии каких бы то ни было обязанностей. Только и слышишь - насилие, насилите, насилие. Вы уже всем мозги этими правами изнасиловали! Не иноагенты опасны, а вы! Это вас надо в тюрьму сажать, а не тех, кто песенки на улицы распевает.
17:42:52 22-10-2025
в нашем обществе почему то насилие над детьми.. ! НЕ является нормой!