В Петербурге девушка чуть не погибла, пытаясь сбежать на свидание

Родители запрещали одиннадцатикласснице видеться с парнем, но она решила сбежать через окно

22 октября 2025, 16:15, ИА Амител

В Санкт-Петербурге юная жительница едва не погибла, пытаясь покинуть квартиру через окно. Информация об этом появилась на портале 78.ru.

Происшествие случилось в ночь на 21 октября, во вторник, в здании на проспекте Солидарности, где проживает несовершеннолетняя. По имеющимся данным, родители девушки были против ее отношений с молодым человеком, однако влюбленные тайно продолжали поддерживать связь.

В ту ночь парень ожидал свою избранницу у дома, и она решила, что сможет выбраться из своей комнаты, расположенной на втором этаже, используя импровизированную веревку. Ученица 11-го класса соединила несколько простыней, завязала, как ей показалось, прочный узел и начала спуск.

Однако сооружение не выдержало, в итоге девушка упала и получила серьезные травмы. Ей была оказана срочная медицинская помощь в стационаре.