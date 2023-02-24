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В Петербурге мужчина с двумя обрезами и коктейлями Молотова напал на омоновца

Правоохранитель получил тяжёлые ранения

24 февраля 2023, 20:37, ИА Амител

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Гостиный двор" на сотрудника ОМОН напал 50-летний уроженец Узбекистана, сообщает НТВ.

"Мужчина вышел из дома с двумя помповыми ружьями, патронами, двумя заранее изготовленными коктейлями Молотова и музыкальной колонкой. До центра Петербурга мужчина доехал на такси. Около станции метро достал колонку и включил музыку", – отмечает телеканал.

Когда подошли сотрудники Росгвардии, мужчина сказал им: "Убегайте!"

Один из росгвардейцев попытался задержать мужчину, но тот достал обрез и несколько раз выстрелил. Правоохранитель получил тяжёлые ранения живота, нижней части спины и таза.

Сейчас полицейского оперируют, начальство планирует представить его к награде. Вооружённого мужчину задержали коллеги силовика, прибежавшие на место ЧП.

Комментарии 3

  • представьте что было бы, если бы этот шизик зашел в метро. представили десятки трупов? пострадавшему росгвардейцу - здоровья! и благодарность парням, охраняющих наши жизни и спокойствие!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • достал колонку и включил музыку" --- Может обдолбанный
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это работа нацгвардейца, он за это жалование не маленькое получает
    25 февраля, Гость   Ответить
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