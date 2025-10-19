В России могут лишать прав за вождение после приема лекарств из нового перечня

Согласно предлагаемым изменениям, в список войдут медикаменты, ухудшающие реакцию и концентрацию внимания, включая снотворные и седативные средства

19 октября 2025, 15:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России разрабатывается официальный перечень лекарственных препаратов, прием которых может послужить основанием для лишения водительских прав. Об этом сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.

Согласно предлагаемым изменениям, в список войдут медикаменты, ухудшающие реакцию и концентрацию внимания, включая снотворные и седативные средства. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе.

Документом предусматривается внесение поправок в статьи 27.12.1 и 12.8 КоАП РФ, устанавливающих административную ответственность за управление автомобилем под воздействием таких препаратов. Наказание за нарушение будет включать:

штраф в размере 45 тысяч рублей;

лишение водительских прав сроком до двух лет.

Леонов подчеркнул, что санкции будут применяться только при наличии клинических признаков опьянения, вызванных именно действием лекарственных препаратов, а не алкоголя или наркотических веществ.

Также парламентарий предложил ввести обязательную маркировку для подобных медикаментов с предупреждением "противопоказано при вождении", чтобы водители могли заранее оценивать риски.

Правительственная инициатива была внесена летом 2023 года. Законопроект предполагает, что ответственность будет наступать при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных веществ из состава лекарств, если медицинское освидетельствование подтвердит соответствующие признаки опьянения.

Ранее в России водителей с опасными заболеваниями будут автоматически лишать прав. Теперь процедура станет оперативной: как только медучреждение фиксирует противопоказания к вождению, сигнал автоматически поступает в МВД. При этом диагноз в документе не указывается – лишь информация о наличии оснований для лишения удостоверения. Затем данные передаются в ГАИ, где права подлежат аннулированию.