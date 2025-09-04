Ранее о скором запрете вейпов заявили в Госдуме и в АКЗС

04 сентября 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Магазин вейпов / Фото: unsplash.com / E-Liquids UK

Запрет вейпов в Алтайском крае может привести к тому, что многие вейп-шопы в регионе не смогут перестроиться и закроются. Это значит, что сотрудники магазинов потеряют работу, арендодатели лишатся денег, а государство – налогов, рассказали amic.ru владельцы точек. При этом в бизнес-сообществе говорят, что доля вейп-шопов в экономике региона маленькая и серьезных проблем из-за запрета продажи электронных "курилок" ждать не стоит. Подробнее – в материале amic.ru.

"Останется черный рынок"

По словам представителей популярных вейп-шопов в Барнауле, закон ударит в первую очередь по тем магазинам, которые продают исключительно вейпы. Таких точек много, и они пострадают сильнее всего. Владелец одной из барнаульских сетей вейп-шопов Сергей (имя изменено) в разговоре с amic.ru подчеркнул, что если закон будет принят, то множество людей могут просто потерять работу.

«Достаточно открыть список вейп-шопов в интернете и посмотреть, сколько людей останется без заработка. В одном магазине трудятся два или три человека. Однозначно закрытие вейп-шопов приведет к тому, что люди лишатся работы, арендодатели торговых площадей – своих денег, а государство – налогов. При этом данный бизнес и так не приносит большого дохода предпринимателям», – подчеркнул он.

По словам Сергея, в случае запрета значительно вырастет рынок сигарет, которые "более вредны, чем вейпы". Кроме того, многие бизнесмены могут начать продавать "курилки" через соцсети и торговать ими на черном рынке.

«Уже сейчас школьники продают одноклассникам прямо в учебных заведениях спорные по качеству жидкости, завезенные из Казахстана, там контроля ноль. Слышал, что некоторые торгуют вейпами со склада исключительно через соцсети – там нет зарегистрированного ИП, сертификатов и так далее. В вейп-шопах же давно спрашивают паспорт у покупателя, осознают свою ответственность, потому что никто не хочет платить огромные штрафы за продажу вейпов детям. Выходит, что останется черный рынок, все перетечет туда, а организации с нулевой ответственностью окрепнут», – прокомментировал бизнесмен.

Вейп/ Фото:unsplash.com, Vaporesso

Также один из официальных дистрибьюторов компании по производству курительных устройств и жидкостей для вейпов ранее рассказывал Business FM, что доля попадающих под запрет товаров невелика, однако "любой запрет приведет к росту черного рынка".

При этом перестроиться на сигареты или кальяны вейп-шопам будет сложно, так как "это другое направление бизнеса, другие поставщики и другой опыт", считает Сергей.

«Это как открыть магазин подушек после вейп-шопа. Возможно, при резком росте рынка некоторые предприниматели и перейдут на сигареты, но точно не многие, так как это такой же бизнес с высокими рисками. Кальяны, например, с 2015 года хотят запретить, разговоры об этом периодически возникают. Многие владельцы сетей устали перестраиваться за последние два года, ведь идут постоянные ужесточения, проверки и так далее. Мне лично проще уже отпустить этот бизнес. Более крупные игроки, вероятно, будут что-то делать», – отметил владелец сети вейп-шопов.

"Вредно может быть все"

Однако есть множество сетей, где и сейчас торгуют не только вейпами, а еще и кальянами, сигаретами, а также другой продукцией для курения. И они после запрета вейпов, вероятно, смогут переориентироваться на другую продукцию, считает представитель другой популярной сети вейп-шопов в Барнауле.

«Я не думаю, что закон сильно ударит по тем, кто продает что-то, кроме вейпов. Например, наша сеть торгует еще и кальянами. У нас 50% вейпов и 50% – всего остального. Запретят жидкость – по нам это сильно не ударит. Однако есть вопрос, чего именно коснется запрет. Пока это неясно. Если жидкости, то их уже давным-давно нет, сейчас продают все отдельно конструкторами, вместо жидкости идет ароматизатор или глицерин. Поэтому тут их надо запрещать. А если их запретят, то пострадают не только вейп-шопы, ведь и то и другое много где используется», – отметил спикер.

По его словам, разговоры о вреде вейпов – это сложная тема. Спикер amic.ru уверен, что "вредно может быть все, если относиться с фанатизмом", в том числе и электронные "курилки".

«Конечно, вейпы не безвредны. Но в нашей жизни много что вредно, и если к этому относиться без фанатизма, то все будет нормально. К тому же вейпы менее вредны, чем сигареты, так как в них нет смолы и элемента горения», – считает представитель сети вейп-шопов.

Вейпы/ Фото: unsplash.com, Antonin FELS

Сергей (имя изменено) также убежден, что вред вейпов преувеличен, и они помогают бросить обычные сигареты и избавиться от кашля, который часто есть у курильщиков.

«Конечно, в случае с вейпами есть вред от никотина, но нет основного вреда от продуктов курения. Когда люди переходят на вейпы, они как минимум перестают кашлять, от них не воняет сигаретами и у них не желтеют зубы», – пояснил он.

Еще в нескольких вейп-шопах ситуацию с запретом вейпов amic.ru комментировать отказались.

"Могут переориентироваться"

Алтайское бизнес-сообщество в основном уверено в том, что запрет вейпов не нанесет серьезного урона экономике региона. Например, бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов в разговоре с Business FM отмечал, что доля вейп-шопов мала и запрет таких магазинов серьезно не скажется на развитии предпринимательства в крае.

«Там не крутятся такие деньги, как в других сферах. Конечно, мы будем проводить оценку регулирующего воздействия, но исходя из тех потерь, которые для бизнеса будут. В принципе те, кто торговал вейпами, вполне реально могут переориентироваться на что-то другое», – заявил Осипов.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, председатель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов также убежден, что запрет не нанесет существенного урона экономике региона.

«Продажа вейпов не занимает ключевые строчки в валовом региональном продукте Алтайского края. Понятно, что с точки зрения бизнеса будут потери – это и налоги, и рабочие места. Если закон о запрете вейпов примут, то, безусловно, нужно дать время предпринимателям, чтобы комфортно поменять направление деятельности», – отметил Семенов в разговоре с amic.ru.

По поводу перехода продавцов вейпов на теневой рынок, депутат подчеркнул, что сейчас существует черный рынок наркотиков или проституции, однако "это не значит, что все это стоит разрешать".

Вейп / Фото: unsplash.com

Для арендодателей, которые сдают торговые площади, закрытие вейп-шопов также не должно стать серьезной проблемой, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

«Магазины вейпов большой доли на рынке коммерческой недвижимости не занимают. Эти магазины небольшие по площади, занимают маленькие помещения. Так что ничего страшного не произойдет. Думаю, рынок вообще этого не почувствует и нормально все пройдет», – убежден эксперт.

Таким образом, если вред экономике от запрета вейпов минимален, то такое ограничение вводить нужно, считает Владимир Семенов. По его словам, запрет необходим обществу, так как "курение никотина с разными вкусами и запахами привлекает молодежь".

«Почему появляются вейпы, вкусовые ароматические добавки? Для того чтобы повысить продажи, увеличить количество людей, потребляющих никотиносодержащие препараты. Обычные сигареты продвигать трудно и производители ищут новые формы, которые позволят вовлечь молодежь. У государства же не стоит такой задачи – привлечь юношей и девушек к курению. Это противоречит основным ценностям, которые в стране проповедуют, – здоровый образ жизни, занятия спортом и так далее», – пояснил Семенов.

Вейпы/ Фото: unsplash.com, HYLA

Правда ли, что вейпы могут запретить?

22 августа с просьбой о запрете вейпов к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона предложил дать субъектам РФ полномочия по полному запрету вейпов, писал сайт Кремля.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max написал, что в ближайшие два месяца ГД выйдет на принятие законопроекта о запрете продажи вейпов, так как они "наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям", цитировал его сайт Госдумы.

Также СМИ сообщали, что законопроект о праве субъектов запрещать продажу вейпов направили в правительство РФ и в ближайшие два месяца устройства для курения могут запретить по всей стране.

А 28 августа на сайте АКЗС объявили, что председатель Заксобрания Александр Романенко поручил комитету по здравоохранению оперативно начать разрабатывать законопроект по запрету вейпов, не дожидаясь решения Госдумы. Председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко пообещал подготовить законопроект и заявил, что решение этой проблемы уже обозначалось на второе полугодие 2025 года.

Подробнее о том, почему в России собираются запретить вейпы и кто от этого может выиграть, amic.ru писал здесь.