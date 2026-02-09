В Москве стоимость квадратного метра жилья впервые достигла 10 млн рублей
09 февраля 2026, 18:00, ИА Амител
В январе 2026 года компания "Метриум" зафиксировала рекордную цену квадратного метра в новостройках Москвы — 10 млн рублей, что стало максимальным показателем за всю историю рынка, пишет "Интерфакс".
«В начале 2026 года пентхаус в элитном жилом комплексе был продан по цене 10,6 млн рублей за квадратный метр, что стало новым рекордом для московского рынка недвижимости», — рассказали в компании.
За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 25%, поднявшись с 8,5 млн рублей в январе 2025 года до 10,6 млн рублей в январе 2026-го.
Рекорды были обновлены и в других сегментах. В сегменте массового жилья самый дорогой квадратный метр стоил 1,12 млн рублей, что на 53% превышает показатель января 2025 года, когда максимальная цена составляла 733 тысячи рублей.
В то же время по всей России рост цен на новостройки замедлился. В отдельных городах стоимость квадратного метра даже снизилась на 5–6%, однако в среднем по стране при ипотечных сделках цены на новостройки выросли на 6,8% за прошедший год.
Ранее алтайские производители спрогнозировали рост цен на стройматериалы. Один из факторов — повышение НДС до 22%.
18:25:28 09-02-2026
Скорее всего не рост цены, а рост инфляции.. Или там нет химии и усё натуральное !?
19:03:05 09-02-2026
Поздравляю.
19:54:02 09-02-2026
Вот где надо государству изыскивать необходимое бабло
20:59:56 09-02-2026
Странно, а многие известные риелторы-блогеры говорят что в Москве на массовый сегмент сильно упали цены квадратного метра и будут ещё падать. Стабильны цены только в премиум-сегменте.
00:12:13 10-02-2026
Гость (20:59:56 09-02-2026) Странно, а многие известные риелторы-блогеры говорят что в М... так и есть. в закрытом поселке 4 года назад купили 3х этажный таунхаус за 20 млн и еще столько же на отделку. А сейчас аналогичный без ремонта уже 125 млн. самый скромный
23:15:42 09-02-2026
Какова "ценность" буржуйского "миллиона", такова и его покупательная способность!
09:42:23 10-02-2026
Запарковать нажитое "честным" ума много не нужно. Кому это все добро продавать то будут? По-моему люди такими покупками фиксируют будущий убыток))).
09:53:22 10-02-2026
ну ценник то заявить любой можно, только по этим ценам мало кто готов купить. Вот уже крупный застройщик "Самолет" на грани банкротства. Потому как придумать ценник легко а найти дурачка купить за такую цену сложно.
10:54:22 10-02-2026
Гость (09:53:22 10-02-2026) ну ценник то заявить любой можно, только по этим ценам мало ... За Самолет вообще не переживаю! Его кредитовал Альфа банк. Пусть Фридман с Авеном разбираются. Там мальчики взрослые. А менеджмент Самолета тратил кредитные деньги как пьяные матросы, скупали бизнесы, земельный банк, заводили кучу строек. Не удивлен, что в погоне за жадностью у них огромная дыра в бюджете, которую они маскировали умело но при высоком ключе не вывезли по итогу. Эти топ- менеджеры себе еще и в начале года бонусы выписали. Так сказать первые побежали с корабля))).
Они кстати что-то под 30% сейчас на корпоративных облигациях пытаются занять. А кто даст)))))
13:20:37 10-02-2026
Гость (10:54:22 10-02-2026) За Самолет вообще не переживаю! Его кредитовал Альфа банк. П... Страшно даже думать,но боюсь государство и даст.