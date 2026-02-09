За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 25%

09 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В январе 2026 года компания "Метриум" зафиксировала рекордную цену квадратного метра в новостройках Москвы — 10 млн рублей, что стало максимальным показателем за всю историю рынка, пишет "Интерфакс".

«В начале 2026 года пентхаус в элитном жилом комплексе был продан по цене 10,6 млн рублей за квадратный метр, что стало новым рекордом для московского рынка недвижимости», — рассказали в компании.

За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 25%, поднявшись с 8,5 млн рублей в январе 2025 года до 10,6 млн рублей в январе 2026-го.

Рекорды были обновлены и в других сегментах. В сегменте массового жилья самый дорогой квадратный метр стоил 1,12 млн рублей, что на 53% превышает показатель января 2025 года, когда максимальная цена составляла 733 тысячи рублей.

В то же время по всей России рост цен на новостройки замедлился. В отдельных городах стоимость квадратного метра даже снизилась на 5–6%, однако в среднем по стране при ипотечных сделках цены на новостройки выросли на 6,8% за прошедший год.

Ранее алтайские производители спрогнозировали рост цен на стройматериалы. Один из факторов — повышение НДС до 22%.