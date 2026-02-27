В России поменяются правила выдачи больничных для часто болеющих
При частых обращениях за бюллетенем пациента могут направить на экспертизу для выявления хронических проблем
27 февраля 2026, 12:46, ИА Амител
В России меняются правила выдачи больничных листов. Как сообщает "Парламентская газета", если гражданин слишком часто оформляет больничные, его могут направить на медико-социальную экспертизу. Это необходимо для выявления возможной хронической нетрудоспособности и назначения дополнительных обследований.
Сам больничный теперь будет выдаваться на пять календарных дней. Продлить его сможет только врачебная комиссия. Исключение составят случаи ухода за больными родственниками, беременность, серьезные заболевания и лечение в стационаре.
Кроме того, с 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых.
Они смогут вступать в систему и получать выплаты по больничному — такая возможность ранее была доступна только для ИП, нотариусов и адвокатов. Эксперимент продлится до конца 2028 года.
13:18:31 27-02-2026
Отлично) Так-то даже простуда не лечится за пять дней. Верной дорогой идем, товарищи.
13:28:08 27-02-2026
Первый раз с заболеванием надо больничный выдавать до полного выздоровления, а потом уже смотреть. И потом, давайте уже признаем, что и лечат часто неправильно , и диагнозы не всегда верные, и физиотерапию зажали от людей, и лекарства порой похожи больше на
мел. Главное, лекарства подороже выписать и получить за это плюшки?
13:35:11 27-02-2026
Так и сейчас при ОРВИ, например, в изоляторе или терапевт выдаёт больничный на три дня и приходится идти на повторный прием с температурой и всеми " прелестями", торчать в очередях в поликлинике, заражая всех вокруг А теперь первичный больничный будут давать на день- два? С температурой под 40 на повторный прием тащиться, а в оставшиеся три дня надо умудриться вылечить все то, что лечится 7 плюс восстановление еще 3-7 дней? "Прекрасная" новость... Все для блага, все для народа
15:37:10 27-02-2026
Гость (13:35:11 27-02-2026) Так и сейчас при ОРВИ, например, в изоляторе или терапевт вы... На 5 дней для часто болеющих - 4 раза за пол-года если болел( по ссылке более понятно написано), а потом на МСЭ после пяти дней отправят, комиссионно будут решать. Если раз в пол-года заболел, то по старой схеме, видимо.