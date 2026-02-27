В России поменяются правила выдачи больничных для часто болеющих

При частых обращениях за бюллетенем пациента могут направить на экспертизу для выявления хронических проблем

27 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России меняются правила выдачи больничных листов. Как сообщает "Парламентская газета", если гражданин слишком часто оформляет больничные, его могут направить на медико-социальную экспертизу. Это необходимо для выявления возможной хронической нетрудоспособности и назначения дополнительных обследований.

Сам больничный теперь будет выдаваться на пять календарных дней. Продлить его сможет только врачебная комиссия. Исключение составят случаи ухода за больными родственниками, беременность, серьезные заболевания и лечение в стационаре.

Кроме того, с 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых.

Они смогут вступать в систему и получать выплаты по больничному — такая возможность ранее была доступна только для ИП, нотариусов и адвокатов. Эксперимент продлится до конца 2028 года.