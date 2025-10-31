В России растет интерес к программам СПО

Все больше выпускников школ выбирают прикладные профессии и обучение в колледжах вузов

Студент колледжа АлтГУ / Фото: Виктория Кускочева

Среднее профессиональное образование (СПО) становится все более востребованным. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с 2021 по 2024 год число поступающих на программы подготовки специалистов среднего звена выросло почти на 20%, сообщает skillbox.ru*. В Алтайском крае развитию СПО уделяют особое внимание – власти региона и образовательные организации делают ставку на практико-ориентированное обучение. Одним из центров подготовки специалистов стал колледж Алтайского госуниверситета, где обучают молодых профессионалов для ключевых отраслей – от ИT и дизайна до сферы безопасности и современных технологий.

Фундамент для будущего

Рост популярности среднего профессионального образования говорит о том, что сегодня колледж – не запасной вариант, а осознанный выбор. Причем эти учебные заведения привлекают академически успешных и мотивированных абитуриентов.

Например, в колледже АлтГУ конкурс на бюджетные места превышает десять человек на место, а доля студентов на коммерческой основе – более 60%. В 2025 году средний проходной балл на бюджет составил от 4,8 до 5,0 в зависимости от специальности.

Не менее важно, что студенты колледжей вузов получают практические знания и навыки, а после выпуска могут продолжить обучение в университете без ЕГЭ, по сокращенной программе. Такой формат "СПО – вуз" обеспечивает непрерывность образования и облегчает профессиональное становление молодых специалистов.

А еще СПО – это реальный инструмент профессиональной мобильности. Для школьников это шанс быстрее выйти на рынок труда, а для экономики региона – источник молодых, мотивированных кадров.

Студенты колледжа АлтГУ / Фото: Виктория Кускочева

Ответ на вызовы времени

Сегодня студенты в колледже АлтГУ могут получить образование по 22 программам и 14 направлениям подготовки – от ИT и дизайна до туризма, экономики, рекламы и правоохранительной деятельности. Все адаптированы под федеральные образовательные стандарты и, что немаловажно, под реальные запросы рынка труда в Алтайском крае.

Обучение здесь практико-ориентированное. Например, студенты востребованного ИT-направления "Веб-разработка" получают образование не только в аудиториях, но и в компьютерной лаборатории с профессиональным программным обеспечением. Здесь осваивают языки программирования, фреймворки, базы данных и облачные технологии. С первых курсов участвуют в реальных проектах и получают опыт, который помогает трудоустроиться еще до выпуска.

Не менее значимо направление "Правоохранительная деятельность". В условиях сложной международной обстановки подготовка грамотных сотрудников силовых структур приобретает особую актуальность. В криминалистической лаборатории студенты учатся находить и фиксировать следы преступлений, работать с оборудованием и оформлять процессуальные документы. В зале судебных заседаний разыгрывают полноценные процессы, а в кабинете огневой подготовки отрабатывают навыки обращения с табельным оружием.

Отдельного внимания заслуживает лаборатория по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сегодня владение такими технологиями становится не просто навыком, а стратегической компетенцией. Здесь обучают управлению и программированию дронов, изучают аэродинамику, электронику и искусственный интеллект.

А в VR*-лаборатории с 3Д-принтером, сканером и программами виртуальной реальности студенты могут моделировать сложные технические и социальные сценарии, тестировать решения и развивать инженерное мышление.

Партнерство с работодателями

Как правило, колледжи сотрудничают с компаниями региона. Например, у колледжа АлтГУ 50 партнеров из разных областей. Такое взаимодействие позволяет студентам проходить практику в реальных условиях и быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.

По статистике, более 87% выпускников находят работу по специальности, причем многие получают предложения еще во время обучения. Для молодых людей это возможность выстроить профессиональную деятельность без потери времени, а для региона – гарантированное пополнение кадрового резерва.

