В России средняя цена нового автомобиля впервые превысила 3,4 млн рублей
За год стоимость легкового авто выросла на 8%
13 ноября 2025, 14:34, ИА Амител
В России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 3,4 млн рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Автостата".
Как уточняется, только за октябрь стоимость легковушки в России выросла на 2,2% – до 3,43 млн рублей. Если говорить о росте цен в годовом выражении, то по сравнению с октябрем 2024 года цена увеличилась уже на 8%. При этом стоимость нового легкового авто уже в течение 15 месяцев подряд превышает 3 млн рублей.
Растут цены и на машины с пробегом. Средневзвешенная цена такой легковушки в октябре также оказалась рекордной, достигнув 1,23 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем в сентябре. Но по сравнению с октябрем прошлого года рост более скромный – всего 3%.
«Средневзвешенная цена легковушки с пробегом в России держится на отметке выше 1 млн рублей с июля 2023 года. При этом в 2025 году цена впервые преодолела отметку в 1,2 млн рублей», – говорится в материале газеты.
14:43:08 13-11-2025
Цены просто конские, вообще никак не подступиться теперь. Будем ездить на своих старых авто, пока не развалятся совсем похоже
15:40:44 13-11-2025
Гость (14:43:08 13-11-2025) Цены просто конские, вообще никак не подступиться теперь. Бу... Неа не будем. Они сначала подняли на все цены, сейчас вводят налоги конские на нормальные авто, и делают невыгодным ввоз, а дальше, думаю, будут давить на старые запасы. Увеличивая налоги на старость авто, или вовсе запрещать.
Ведь все идет к золотому миллиону, который и должен иметь авто, и передвигаться без пробок, а обычные налогоплательщики (рабы) должны работать на их благо а не разъезжать на авто.
21:40:52 13-11-2025
Гость (15:40:44 13-11-2025) Неа не будем. Они сначала подняли на все цены, сейчас вводя... Ну новый нет, а б/у ведро сейчас не проблема купить. У многих и на квартиру новую не хватает - на вторичке покупают/продают - жизнь-то двигается. Плакать не надо - жить надо.
14:43:48 13-11-2025
Предлагаю сделать минимальную цену на легвой автомобиль - 100 миллионов рублей. Точка.
18:25:52 13-11-2025
Гость (14:43:48 13-11-2025) Предлагаю сделать минимальную цену на легвой автомобиль - 10... Не подсказывай!
20:23:08 13-11-2025
Гость (14:43:48 13-11-2025) Предлагаю сделать минимальную цену на легвой автомобиль - 10... До 5 хотя бы округлить...
15:20:02 13-11-2025
Автомобиль уже не средство передвижения а роскошь. Привыкайте к новым реалиям.
15:28:22 13-11-2025
Жильё роскошь,автомобиль роскошь,нормальная натуральная еда роскошь,отдых роскошь.Мы куда пришли?
15:56:48 13-11-2025
Афиноген (15:28:22 13-11-2025) Жильё роскошь,автомобиль роскошь,нормальная натуральная еда ... ... К роскошной жизни!!! :(
15:59:44 13-11-2025
Гость (15:56:48 13-11-2025) ... К роскошной жизни!!! :(... но короткой
15:59:49 13-11-2025
Всё это конечно интересно но при ценах на машины по три ляма и квартиры по 10 лямов иметь самую крупную купюру в 5 000 руб это нормально? а иметь монеты в 10, 50 коп, когда самый дешевый товар -коробок спичек стоит 3 руб
16:17:52 13-11-2025
Гость (15:59:49 13-11-2025) Всё это конечно интересно но при ценах на машины по три ляма... Это мы следы путаем так .
16:26:31 13-11-2025
Гость (15:59:49 13-11-2025) Всё это конечно интересно но при ценах на машины по три ляма... Подскажите адрес, где вы по 3р спички нашли? Я бы коробка три прикупил про запас. В нашем магазине по 5р *(
21:43:51 13-11-2025
Гость (15:59:49 13-11-2025) Всё это конечно интересно но при ценах на машины по три ляма... и где ж Вы взяли 10 и 50 копеек? В каком году?
18:48:49 13-11-2025
На ешаках ездить будем -дешево и сердито!