В России средняя цена нового автомобиля впервые превысила 3,4 млн рублей

За год стоимость легкового авто выросла на 8%

13 ноября 2025, 14:34, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

В России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 3,4 млн рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Автостата".

Как уточняется, только за октябрь стоимость легковушки в России выросла на 2,2% – до 3,43 млн рублей. Если говорить о росте цен в годовом выражении, то по сравнению с октябрем 2024 года цена увеличилась уже на 8%. При этом стоимость нового легкового авто уже в течение 15 месяцев подряд превышает 3 млн рублей.

Растут цены и на машины с пробегом. Средневзвешенная цена такой легковушки в октябре также оказалась рекордной, достигнув 1,23 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем в сентябре. Но по сравнению с октябрем прошлого года рост более скромный – всего 3%.

«Средневзвешенная цена легковушки с пробегом в России держится на отметке выше 1 млн рублей с июля 2023 года. При этом в 2025 году цена впервые преодолела отметку в 1,2 млн рублей», – говорится в материале газеты.

