В России возбудили первое уголовное дело против "дроповода"

Один из "дропов" воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности при содействии в расследовании

07 августа 2025, 21:53, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении так называемого "дроповода", который скупал и продавал электронные средства платежей для использования в преступной деятельности. Как сообщают "Известия", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что один из "дропов" воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности при содействии в расследовании. Фигурант предоставил информацию о тех, кому передал открытый на него счет.

«На основании этих показаний следователями возбуждено первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 187 УК РФ», – следует из публикации.

Помимо этого, во время обыска по адресу регистрации злоумышленника правоохранители обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты для хищения у россиян денежных средств.