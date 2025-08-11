В России запустят обновленные "Госуслуги"

Считается, что новое приложение облегчит поиск услуг

11 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Правительство РФ приступило к реализации комплексной перезагрузки портала "Госуслуги". Как стало известно "Известиям", ключевым изменением станет переход от предоставления отдельных сервисов к комплексному решению "жизненных ситуаций".

«Современный подход предполагает, что гражданин должен получать не разрозненные услуги, а готовый пакет решений для конкретных жизненных обстоятельств – будь то выход на пенсию, рождение ребенка или открытие бизнеса», – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Эксперты отмечают несколько преимуществ новой системы:

сокращение времени на оформление документов;

уменьшение бумажной волокиты для госорганов;

снижение стресса граждан при взаимодействии с бюрократией.

«Этот тренд соответствует общемировой практике цифровизации госуслуг», – отметил Вадим Ковригин, доцент МГПУ.

Особую роль в обновленной системе сыграют кураторы, которые будут оперативно реагировать на обращения пользователей и устранять технические неполадки.

«Введение четких стандартов качества и персональной ответственности чиновников за каждую услугу значительно улучшит пользовательский опыт», – добавила эксперт Александра Пожарская.

Ожидается, что реформа позволит россиянам экономить время и средства при решении административных вопросов, а также снизит нагрузку на государственные учреждения.

