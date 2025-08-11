В России запустят обновленные "Госуслуги"
Считается, что новое приложение облегчит поиск услуг
11 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Правительство РФ приступило к реализации комплексной перезагрузки портала "Госуслуги". Как стало известно "Известиям", ключевым изменением станет переход от предоставления отдельных сервисов к комплексному решению "жизненных ситуаций".
«Современный подход предполагает, что гражданин должен получать не разрозненные услуги, а готовый пакет решений для конкретных жизненных обстоятельств – будь то выход на пенсию, рождение ребенка или открытие бизнеса», – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Эксперты отмечают несколько преимуществ новой системы:
- сокращение времени на оформление документов;
- уменьшение бумажной волокиты для госорганов;
- снижение стресса граждан при взаимодействии с бюрократией.
«Этот тренд соответствует общемировой практике цифровизации госуслуг», – отметил Вадим Ковригин, доцент МГПУ.
Особую роль в обновленной системе сыграют кураторы, которые будут оперативно реагировать на обращения пользователей и устранять технические неполадки.
«Введение четких стандартов качества и персональной ответственности чиновников за каждую услугу значительно улучшит пользовательский опыт», – добавила эксперт Александра Пожарская.
Ожидается, что реформа позволит россиянам экономить время и средства при решении административных вопросов, а также снизит нагрузку на государственные учреждения.
10:46:00 11-08-2025
А старые что, не работают?
09:03:38 12-08-2025
Гость (10:46:00 11-08-2025) А старые что, не работают? ... В старых только старые услуги. Для пожилых и старых.
11:17:41 11-08-2025
И без установленного Макса не пускать
11:57:10 11-08-2025
Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтобы в нее попасть нужно провести пальцем по экрану, якобы для усиленной безопасности, пропустить шаг нельзя, насилие стало нормой, нам не оставляют права выбора, не стала делать этого вышла и зашла в старую версию, но я больше чем уверена нас заставят сделать это, как когда-то заставили всех установить госуслуги с помощью записи к врачу только через госуслуги, хотя теперь эта функция практически не работает.
12:20:03 11-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... В прошлом месяце закрыла свой аккаунт в госуслугах. Все вопросы можно решить без этого сайта, только безопаснее. Чем больше услуг напихали в портал, тем больше будет проблем.
20:28:13 11-08-2025
Гость (12:20:03 11-08-2025) В прошлом месяце закрыла свой аккаунт в госуслугах. Все вопр... Правильно. В одноклассниках тоже закрой.. На всякий!
12:43:56 11-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... а на компе кудой палец пихать. ну в браузерной версии, скажем так.
20:27:29 11-08-2025
Гость (12:43:56 11-08-2025) а на компе кудой палец пихать. ну в браузерной версии, скаже... Туда же. К экрану подставлять. Как при Чумаке банки с водой заряжали!
12:44:01 11-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... Каким образом у Вас хотят снять биометрию проводом пальцем по экрану? Чудеса науки и техники!!! =)
Это просто инициализация генератора случайных чисел, для улучшенного шифрования канала связи делается. Вот и все.
12:48:27 11-08-2025
Гость (12:44:01 11-08-2025) Каким образом у Вас хотят снять биометрию проводом пальцем п... вы таким не объясните, лучше вышлите им фольги на новый шапочки
12:48:57 11-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... Можно два раза назад ткнуть и сообщение про необходимость сделать безопаснее уйдет.
21:38:58 14-08-2025
Гость (12:48:57 11-08-2025) Можно два раза назад ткнуть и сообщение про необходимость сд... уже не срабатывает:))
14:23:42 11-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... Вот скажите, кому нужна ваша биометрия? У вас есть, что отобрать? Или вы из тех, кто по ляму жуликам отдает, заодно считая генератор случайных чисел сканером отпечатка?
22:43:49 18-08-2025
Гость (11:57:10 11-08-2025) Биометрию собирают, сейчас зашла скачала новую версию и чтоб... биометрию даже технически невозможно собрать, после вождения пальцем по экрану
12:42:18 11-08-2025
ну сейчас понаделают, что снова вобще ни хрена не найти будет. худо-бедно к этим привыкли уже
14:19:58 11-08-2025
Теперь лучше и больше в два раза тормозить и лагать будут?