Не только уплата штрафов. Какие функции на "Госуслугах" упрощают жизнь водителям

Приложение может оказаться полезным не только для автомобилистов, но и для пешеходов

21 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNvBov

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Год за годом государственный портал госуслуг расширяет свой функционал. Удобных инструментов для водителей там стало уже так много, что их даже выделили в отдельное приложение – "Госуслуги Авто". Оно не только поможет заплатить штрафы, но и выручит, если под рукой у вас не оказалось документов на машину.

О том, какие функции на "Госуслугах" предназначены для водителей и как ими пользоваться, – в материале amic.ru.

Приложение "Госуслуги Авто" напрямую связано с основными "Госуслугами", поэтому для входа нужно использовать те же самые логин и пароль. Новая регистрация не требуется.

Уплата штрафов

Конечно, самая популярная "водительская" функция на "Госуслугах" – получение уведомлений о штрафах и их уплата. Чтобы оповещения о правонарушениях приходили своевременно, нужно внести данные о транспортном средстве (государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации) в раздел "Документы".

Уплата штрафа через "Госуслуги" сегодня – минутное дело. В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают, что существует "льготный период", в течение которого сумма штрафа меньше.

В соответствии с законодательством владелец имеет возможность заплатить штраф со скидкой в размере 25%, за исключением некоторых правонарушений, прописанных в главе 12 КоАП РФ. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо внести средства в течение 30 дней с моменты вынесения постановления.

Если не заплатить штраф в течение 60 дней, то он считается просроченным, и к вам может быть применена статья 20.25 КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо арест на срок до 15 суток, либо арест обязательные работы на срок до 50 часов.

Оповещения об автоштрафах приходят в раздел "Уведомления". Кроме того, их наличие можно проверить в "Платежах" и там же произвести оплату.

Кроме того, "Госуслуги" дают возможность в онлайн-режиме обжаловать постановление, если вы с ним не согласны.

Оформление европротокола

В случае ДТП с небольшим ущербом и без пострадавших можно оформить европротокол без участия сотрудников Госавтоинспекции. Такую функцию также предоставляет портал госуслуг. Но при этом важно, чтобы учетная запись была у обоих автовладельцев.

Протокол оформляется в разделе "ДТП". Нужно заполнить все необходимые данные, прикрепить материалы фотофиксации ущерба, получить номер электронного извещения о ДТП и отправить его страховщикам. На все оформление уходит не больше 30 минут. И не нужно дожидаться ни инспектора, ни аварком.

Если вы оформили европротокол через "Госуслуги", то и компенсацию по ОСАГО тоже можно будет получить онлайн. В 2025 году максимальная сумма выплаты по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.

Подробнее о том, в каких случаях можно оформить европротокол, читайте в материале amic.ru.

Чем еще "Госуслуги" помогут водителю?

Также через "Госуслуги" можно доверить право управления транспортным средством другому водителю – для этого он должен быть вписан в ОСАГО.

Кстати: если вы потеряли права или другие документы, связанные с автомобилем, восстановить их можно при помощи "Госуслуг", подав заявление и после прибыть в регистрационно-экзаменационное подразделение.

И пешеходу не помешает

В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают, что штрафы за нарушение правил дорожного движения предусмотрены не только для водителей. Так, например, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора инспектор выпишет протокол пешеходу. Административный штраф также возможно заплатить через портал "Госуслуги".

ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ; ИНН 2224011531

Социальная реклама