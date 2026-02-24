В российских магазинах появятся бюджетные аналоги дорогих экопродуктов
Это позволит снизить цены на диетические товары и сделать здоровый рацион доступным для каждой семьи
24 февраля 2026, 14:00, ИА Амител
Российские торговые сети активно продвигают свои бренды в сегменте здорового питания. Например, "Магнит" подал заявку на регистрацию новой торговой марки "Зожно несложно" в Роспатент, сообщают "Ведомости".
В ассортимент войдут более 60 наименований: молочная и мясная продукция, льняной хлеб, цикорий и сладости без сахара. Первые поставки запланированы на март 2026 года. Эти товары должны заменить стандартные продукты с низким содержанием соли, жиров и искусственных добавок.
Чтобы уменьшить затраты, компания будет использовать как свои производственные мощности, так и сторонние предприятия, исключая посредников.
Михаил Бурмистров, эксперт в области розничной торговли, оценивает затраты на проект в десятки миллионов рублей.
«Производство под собственной торговой маркой позволит добиться высокой рентабельности и сделать продукцию доступной для покупателей. Рост спроса на здоровое питание в России на 16% в прошлом году стимулирует компании быстрее выводить на рынок массовые продукты для здорового образа жизни», — считает Бурмистров.
14:07:13 24-02-2026
экопродукты - это обычные продукты, просто по госту.
и за них теперь дерут втридорога.
это еще в 14м году было ясно, когда все улюлюкали про белокурихинские камамбер, форель и вино, и как будут "кормить" голодающие города.
14:31:34 24-02-2026
вместо мяса- черви
17:38:55 24-02-2026
Гость (14:31:34 24-02-2026) вместо мяса- черви... Это ЗОЖ, что вы хотите?
17:26:41 24-02-2026
Реплики оригиналов? Ну вообще жесть. Это ж не трусы или кроссовки...
17:42:29 24-02-2026
"бюджетные аналоги дорогих экопродуктов"------ давно уже всякая шляпа якобы из икры сделанная продается... И красная и черная.. Вот только натурального там нет вообще...
18:57:55 24-02-2026
Ну так и Мерседесы делайте для бедных, подешевле. Вот клоуны
21:01:38 24-02-2026
Гость (18:57:55 24-02-2026) Ну так и Мерседесы делайте для бедных, подешевле. Вот клоуны... Было 2107