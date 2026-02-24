В российских магазинах появятся бюджетные аналоги дорогих экопродуктов

Это позволит снизить цены на диетические товары и сделать здоровый рацион доступным для каждой семьи

24 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

ЗОЖ, экопродукты

Российские торговые сети активно продвигают свои бренды в сегменте здорового питания. Например, "Магнит" подал заявку на регистрацию новой торговой марки "Зожно несложно" в Роспатент, сообщают "Ведомости".

В ассортимент войдут более 60 наименований: молочная и мясная продукция, льняной хлеб, цикорий и сладости без сахара. Первые поставки запланированы на март 2026 года. Эти товары должны заменить стандартные продукты с низким содержанием соли, жиров и искусственных добавок.

Чтобы уменьшить затраты, компания будет использовать как свои производственные мощности, так и сторонние предприятия, исключая посредников.

Михаил Бурмистров, эксперт в области розничной торговли, оценивает затраты на проект в десятки миллионов рублей.

«Производство под собственной торговой маркой позволит добиться высокой рентабельности и сделать продукцию доступной для покупателей. Рост спроса на здоровое питание в России на 16% в прошлом году стимулирует компании быстрее выводить на рынок массовые продукты для здорового образа жизни», — считает Бурмистров.

