В российских магазинах появятся бюджетные аналоги дорогих экопродуктов

Это позволит снизить цены на диетические товары и сделать здоровый рацион доступным для каждой семьи

24 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

ЗОЖ, экопродукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские торговые сети активно продвигают свои бренды в сегменте здорового питания. Например, "Магнит" подал заявку на регистрацию новой торговой марки "Зожно несложно" в Роспатент, сообщают "Ведомости".

В ассортимент войдут более 60 наименований: молочная и мясная продукция, льняной хлеб, цикорий и сладости без сахара. Первые поставки запланированы на март 2026 года. Эти товары должны заменить стандартные продукты с низким содержанием соли, жиров и искусственных добавок.

Чтобы уменьшить затраты, компания будет использовать как свои производственные мощности, так и сторонние предприятия, исключая посредников.

Михаил Бурмистров, эксперт в области розничной торговли, оценивает затраты на проект в десятки миллионов рублей.

«Производство под собственной торговой маркой позволит добиться высокой рентабельности и сделать продукцию доступной для покупателей. Рост спроса на здоровое питание в России на 16% в прошлом году стимулирует компании быстрее выводить на рынок массовые продукты для здорового образа жизни», — считает Бурмистров.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогают повысить тестостерон у мужчин.

Комментарии 7

Гость

14:07:13 24-02-2026

экопродукты - это обычные продукты, просто по госту.
и за них теперь дерут втридорога.
это еще в 14м году было ясно, когда все улюлюкали про белокурихинские камамбер, форель и вино, и как будут "кормить" голодающие города.

Гость

14:31:34 24-02-2026

вместо мяса- черви

Гость

17:38:55 24-02-2026

Гость (14:31:34 24-02-2026) вместо мяса- черви... Это ЗОЖ, что вы хотите?

Гость

17:26:41 24-02-2026

Реплики оригиналов? Ну вообще жесть. Это ж не трусы или кроссовки...

Гость

17:42:29 24-02-2026

"бюджетные аналоги дорогих экопродуктов"------ давно уже всякая шляпа якобы из икры сделанная продается... И красная и черная.. Вот только натурального там нет вообще...

Гость

18:57:55 24-02-2026

Ну так и Мерседесы делайте для бедных, подешевле. Вот клоуны

Musik

21:01:38 24-02-2026

Гость (18:57:55 24-02-2026) Ну так и Мерседесы делайте для бедных, подешевле. Вот клоуны... Было 2107

