НОВОСТИОбщество

В РПЦ предупредили россиян об опасных "виртуальных священниках"

В стране появились чат-боты, позволяющие исповедоваться онлайн

26 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

ИИ-священник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
ИИ-священник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предупредил, что замена живого священника искусственным интеллектом несет риски для человека как в духовном, так и в физическом плане. Об этом сообщает "Газета.ru".

По его словам, исповедь всегда понималась церковью как общение между людьми, где и священник, и прихожанин являются носителями образа Божьего. Ценность этого общения заключается в любви, милосердии и внимании.

Кипшидзе подчеркнул, что дегуманизация религиозной жизни обесценивает ее. По его мнению, заменить священника программой невозможно, так как подобная практика несет в себе опасности и риски.

Инопланетянин / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

РПЦ назвала веру в пришельцев суеверием и "формой мракобесия"

Кипшидзе подчеркнул, что вера является религиозной категорией, а вопрос о внеземных цивилизациях – научной проблемой
НОВОСТИОбщество

нейросети РПЦ

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:46:29 26-09-2025

Даешь нео-луддизм в массы!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:36 26-09-2025

- "По его словам, исповедь всегда понималась церковью как общение между людьми, где и священник, и прихожанин являются носителями образа Божьего"------------ Чё так всполошились - конкурента у видели? У них хоть погонов нет. Если хорошо знаешь Бога - Создателя, то не страшны эти и новые, просто показал им фигу и сказал - идите от меня черти лесом.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:06 26-09-2025

Гость (08:49:36 26-09-2025) - "По его словам, исповедь всегда понималась церковью как об... Всполошились потому как богомерзкая программа все за бесплатно делает, что недопустимо, ибо таинства не должны идти мимо кассы

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:47 26-09-2025

Гость (09:12:06 26-09-2025) Всполошились потому как богомерзкая программа все за бесплат... Если вам без разницы кому исповедоваться Богу или Сэму Альтману, то может и не нужно этого делать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:12 26-09-2025

Тревога! Бабки утекают мимо! Срочно надавить на любовь, милосердие и внимание! Вернуть бабло обратно под купол!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:47 26-09-2025

Я исповедуюсь Чатуджипити гораздо дешевле, потому что подписка и дешевле, и прощение быстрее наступает.
Пробовал исповедоваться сберовскому гигачату - не понравилось. Он меня не простил.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:14 26-09-2025

Гость (09:44:47 26-09-2025) Я исповедуюсь Чатуджипити гораздо дешевле, потому что подпис... Поди задолженность имеется по кредиту, грешник?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:42 26-09-2025

Так как Бог постоянно наблюдает за нами (я в это верю), то и исповедоваться можно хоть где и хоть когда, Бог услышит. Необязательно для этого идти к посредникам в храм или в интернет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:13 26-09-2025

Гость (09:56:42 26-09-2025) Так как Бог постоянно наблюдает за нами (я в это верю), то и... Гость, да Бог все видит и слышит, так зачем исповедоваться? Лучше жить по правилам Бога, от этого только огромная польза - Бог тебя охраняет. от попов, чертей и Дьявола.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:40:11 26-09-2025

это не христианский ли крест я наблюдаю?
ой, ЧатГПТ по краю ходит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:56 26-09-2025

Musik (10:40:11 26-09-2025) это не христианский ли крест я наблюдаю?ой, ЧатГПТ по кр... Христианский, но не православный.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров