В РПЦ предупредили россиян об опасных "виртуальных священниках"

В стране появились чат-боты, позволяющие исповедоваться онлайн

26 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

ИИ-священник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предупредил, что замена живого священника искусственным интеллектом несет риски для человека как в духовном, так и в физическом плане. Об этом сообщает "Газета.ru".

По его словам, исповедь всегда понималась церковью как общение между людьми, где и священник, и прихожанин являются носителями образа Божьего. Ценность этого общения заключается в любви, милосердии и внимании.

Кипшидзе подчеркнул, что дегуманизация религиозной жизни обесценивает ее. По его мнению, заменить священника программой невозможно, так как подобная практика несет в себе опасности и риски.