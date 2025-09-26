В РПЦ предупредили россиян об опасных "виртуальных священниках"
В стране появились чат-боты, позволяющие исповедоваться онлайн
26 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предупредил, что замена живого священника искусственным интеллектом несет риски для человека как в духовном, так и в физическом плане. Об этом сообщает "Газета.ru".
По его словам, исповедь всегда понималась церковью как общение между людьми, где и священник, и прихожанин являются носителями образа Божьего. Ценность этого общения заключается в любви, милосердии и внимании.
Кипшидзе подчеркнул, что дегуманизация религиозной жизни обесценивает ее. По его мнению, заменить священника программой невозможно, так как подобная практика несет в себе опасности и риски.
08:46:29 26-09-2025
Даешь нео-луддизм в массы!
08:49:36 26-09-2025
- "По его словам, исповедь всегда понималась церковью как общение между людьми, где и священник, и прихожанин являются носителями образа Божьего"------------ Чё так всполошились - конкурента у видели? У них хоть погонов нет. Если хорошо знаешь Бога - Создателя, то не страшны эти и новые, просто показал им фигу и сказал - идите от меня черти лесом.
09:12:06 26-09-2025
Гость (08:49:36 26-09-2025) - "По его словам, исповедь всегда понималась церковью как об... Всполошились потому как богомерзкая программа все за бесплатно делает, что недопустимо, ибо таинства не должны идти мимо кассы
09:48:47 26-09-2025
Гость (09:12:06 26-09-2025) Всполошились потому как богомерзкая программа все за бесплат... Если вам без разницы кому исповедоваться Богу или Сэму Альтману, то может и не нужно этого делать?
09:42:12 26-09-2025
Тревога! Бабки утекают мимо! Срочно надавить на любовь, милосердие и внимание! Вернуть бабло обратно под купол!
09:44:47 26-09-2025
Я исповедуюсь Чатуджипити гораздо дешевле, потому что подписка и дешевле, и прощение быстрее наступает.
Пробовал исповедоваться сберовскому гигачату - не понравилось. Он меня не простил.
14:35:14 26-09-2025
Гость (09:44:47 26-09-2025) Я исповедуюсь Чатуджипити гораздо дешевле, потому что подпис... Поди задолженность имеется по кредиту, грешник?
09:56:42 26-09-2025
Так как Бог постоянно наблюдает за нами (я в это верю), то и исповедоваться можно хоть где и хоть когда, Бог услышит. Необязательно для этого идти к посредникам в храм или в интернет.
12:17:13 26-09-2025
Гость (09:56:42 26-09-2025) Так как Бог постоянно наблюдает за нами (я в это верю), то и... Гость, да Бог все видит и слышит, так зачем исповедоваться? Лучше жить по правилам Бога, от этого только огромная польза - Бог тебя охраняет. от попов, чертей и Дьявола.
10:40:11 26-09-2025
это не христианский ли крест я наблюдаю?
ой, ЧатГПТ по краю ходит.
15:17:56 26-09-2025
Musik (10:40:11 26-09-2025) это не христианский ли крест я наблюдаю?ой, ЧатГПТ по кр... Христианский, но не православный.