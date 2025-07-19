В РПЦ обвинили женщин в 80% разводов в России
Протоиерей Геннадий Шкиль считает, что любовь в большинстве браков не наступает
19 июля 2025, 22:25, ИА Амител
Женщины виноваты в 80% разводов, заявил протоиерей Геннадий Шкиль. По словам священника, сейчас люди женятся по страсти, а не по любви.
"Любовь приходит потом. Или не приходит. К сожалению, у нас в большинстве случаев не приходит: 70% разводов. Это катастрофа. Причем в 80% виновники – женщины. А почему? Потому что женщины тонкие натуры, женщинам нужна "химия", а ее не было и не появилась", – приводит его слова "Говорит Москва".
Ранее протоиерей Максим Первозванский призвал не рожать слишком рано.
23:18:45 19-07-2025
Хоть кто-то набрался смелости сказать правду
00:56:38 20-07-2025
Зря бабам и неграм вольную подписали...
09:23:34 20-07-2025
Гость (00:56:38 20-07-2025) Зря бабам и неграм вольную подписали...... Кто минусует ? Бабы или негры ?
Прекращайте нарушать безобразия .
10:06:53 20-07-2025
Гость (09:23:34 20-07-2025) Кто минусует ? Бабы или негры ?Прекращайте нарушать безо... Бабье минусует.
21:05:03 20-07-2025
Гость (09:23:34 20-07-2025) Кто минусует ? Бабы или негры ?Прекращайте нарушать безо... и негровы бабы))) Зайду специально еще раз посмотреть сколько минусов нафигачат. Мне чур минусы ставить только афроженщины))
06:32:16 20-07-2025
- "В детстве я просил Бога дать мне велосипед, вырос – украл велосипед и просил Бога простить мой грех", Аль Капоне, американский гангстер. Попы, в настоящие время несут подобную чушь.
07:04:51 20-07-2025
Причина разводов проста и открыта:
В убогости жизни собака зарыта!
Режим живоглотов, злодействуя сам,
Свой грех беззастенчиво валит на дам...
09:54:15 20-07-2025
Давно известно уже, баба на корабле к несчастью.
10:17:42 21-07-2025
Гость (09:54:15 20-07-2025) Давно известно уже, баба на корабле к несчастью.... бабы это зло
10:52:00 20-07-2025
Что-то много женоненавистников развелось 🤣.
21:07:06 20-07-2025
Гость (10:52:00 20-07-2025) Что-то много женоненавистников развелось 🤣.... Да пряямм, до революции даже в цирюльнях мужики работали, а щас 99,9 женщины, всё им можно))
15:51:44 20-07-2025
А тут нечего добавить - инициаторами разводов в 95% случаев являются женщины. Они сначала находят не тех мужчин, за которых именно им следовало бы выходить замуж, но все равно заключают брак. А потом, когда быт их немного приводит в чувство, они решительно рвут отношения. Несмотря на семью, на детей, на возможность поработать над своим браком. Нет, бабы рвут немедленно, и самое интересное, что впоследствии нарываются на аналогичного мужика.