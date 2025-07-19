В РПЦ обвинили женщин в 80% разводов в России

Протоиерей Геннадий Шкиль считает, что любовь в большинстве браков не наступает

19 июля 2025, 22:25, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/radiogovoritmsk

Женщины виноваты в 80% разводов, заявил протоиерей Геннадий Шкиль. По словам священника, сейчас люди женятся по страсти, а не по любви.

"Любовь приходит потом. Или не приходит. К сожалению, у нас в большинстве случаев не приходит: 70% разводов. Это катастрофа. Причем в 80% виновники – женщины. А почему? Потому что женщины тонкие натуры, женщинам нужна "химия", а ее не было и не появилась", – приводит его слова "Говорит Москва".

Ранее протоиерей Максим Первозванский призвал не рожать слишком рано.