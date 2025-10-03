Власти Барнаула требуют усилить работу по устранению повреждений для подачи отопления

Тепло подано в 98,2% жилых домов города

03 октября 2025, 12:35, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла, на сетях теплоснабжения, которые находятся на обслуживании СГК, сообщили в мэрии.

«Компании СГК необходимо усилить работу по устранению повреждений и завершить ее в кратчайшие сроки, так как повреждения влияют на подачу отопления потребителям», – подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

По данным на 2 октября, тепло подано в 98,2% жилых домов города. Отопление уже подключено ко всем школам и детским садам, спортивным и медицинским учреждениям.

Если возникли вопросы с отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию. Также можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

