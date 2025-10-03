Власти Барнаула требуют усилить работу по устранению повреждений для подачи отопления
Тепло подано в 98,2% жилых домов города
03 октября 2025, 12:35, ИА Амител
В Барнауле продолжается работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла, на сетях теплоснабжения, которые находятся на обслуживании СГК, сообщили в мэрии.
«Компании СГК необходимо усилить работу по устранению повреждений и завершить ее в кратчайшие сроки, так как повреждения влияют на подачу отопления потребителям», – подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
По данным на 2 октября, тепло подано в 98,2% жилых домов города. Отопление уже подключено ко всем школам и детским садам, спортивным и медицинским учреждениям.
Если возникли вопросы с отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию. Также можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
Ранее жители многоквартирного дома в Барнауле рассказали, что замерзают без отопления и не знают, к кому еще обращаться.
12:40:41 03-10-2025
принято к исполнению - усилить работу по устранению подачи отопления
12:57:02 03-10-2025
Ножкой топнули?
13:12:49 03-10-2025
Да всё уже в прокуратуру письмо на вас ушло....
13:43:43 03-10-2025
«Компании СГК необходимо усилить работу по устранению повреждений и завершить ее в кратчайшие сроки», – подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, расписался и в ведомости на выдачу премий Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
15:21:14 03-10-2025
А что в СГК понимают под термином "тепло", а в администрации? Или тепло у всех разное?
18:59:57 03-10-2025
Гость (15:21:14 03-10-2025) А что в СГК понимают под термином "тепло", а в администрации... Вот мне тоже интересно! Когда нормально будет тепло, когда будет холоднее а сейчас сидите мезните(( их ответ
20:09:02 03-10-2025
А Татьянин что заканчивал? Какое у него образование?