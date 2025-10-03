НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула требуют усилить работу по устранению повреждений для подачи отопления

Тепло подано в 98,2% жилых домов города

03 октября 2025, 12:35, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла, на сетях теплоснабжения, которые находятся на обслуживании СГК, сообщили в мэрии.

«Компании СГК необходимо усилить работу по устранению повреждений и завершить ее в кратчайшие сроки, так как повреждения влияют на подачу отопления потребителям», – подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

По данным на 2 октября, тепло подано в 98,2% жилых домов города. Отопление уже подключено ко всем школам и детским садам, спортивным и медицинским учреждениям.

Если возникли вопросы с отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию. Также можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

Ранее жители многоквартирного дома в Барнауле рассказали, что замерзают без отопления и не знают, к кому еще обращаться.

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

12:40:41 03-10-2025

принято к исполнению - усилить работу по устранению подачи отопления

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:02 03-10-2025

Ножкой топнули?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:49 03-10-2025

Да всё уже в прокуратуру письмо на вас ушло....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

13:43:43 03-10-2025

«Компании СГК необходимо усилить работу по устранению повреждений и завершить ее в кратчайшие сроки», – подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, расписался и в ведомости на выдачу премий Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула


  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:14 03-10-2025

А что в СГК понимают под термином "тепло", а в администрации? Или тепло у всех разное?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:57 03-10-2025

Гость (15:21:14 03-10-2025) А что в СГК понимают под термином "тепло", а в администрации... Вот мне тоже интересно! Когда нормально будет тепло, когда будет холоднее а сейчас сидите мезните(( их ответ

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:02 03-10-2025

А Татьянин что заканчивал? Какое у него образование?

  -6 Нравится
Ответить
