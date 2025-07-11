НОВОСТИПолитика

В Санкт-Петербурге похоронили бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Фото

Церемония прощания прошла на Смоленском кладбище

11 июля 2025, 16:38, ИА Амител

Похороны бывшего министра транспорта РФ Старовойта в Санкт-Петербурге / Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге 11 июля состоялась церемония прощания и похороны бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта. Церемония прошла в камерной обстановке на Смоленском кладбище, собрав около двух сотен человек – родственников, друзей, коллег и высокопоставленных чиновников.

С самого утра у кладбища дежурили кортежи с номерами правительственных структур. Под шатром, установленным у места захоронения, разместили гроб с телом, а рядом – ордена, медали и личные награды покойного. Присутствующие отметили строгость оформления – без религиозной символики: на могиле будет установлена нейтральная табличка, без креста и традиционного отпевания, сообщает "Газета.ru".

Среди собравшихся – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также вице-губернаторы, депутаты, чиновники федерального уровня и бывшие коллеги из Минтранса и Смольного. Также на церемонию приехала спутница покойного – Полина Копылова, с охапкой красных роз.  

Роман Старовойт ушел из жизни 7 июля 2025 года – спустя всего несколько часов после того, как было официально объявлено о его отставке с поста министра транспорта. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения, обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Вчера в Москве, в Центральной клинической больнице, прошло официальное прощание, где с Романом Старовойтом попрощались представители федерального правительства, включая вице-премьеров и бывших коллег по кабинету министров.

