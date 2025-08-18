В саратовском парке, где статуя раздавила девочку, ранее погибли ребенок с бабушкой

Деревья на этой территории находились в аварийном состоянии

18 августа 2025, 12:58, ИА Амител

Аварийные деревья / Фото: скриншот из видеозаписи канала Саратов 24 life

В саратовском парке, где 140-килограммовая статуя убила девочку, ранее уже были смерти. В 2023 году веткой дуба придавило бабушку и маленького ребенка, сообщает Saratov news.

Городские власти вырубили 13 аварийных деревьев после инцидента. Первоначально арендатор парка подавал заявку на снос 234 деревьев и обрезку 226.

«После трагедии по требованию прокуратуры было проведено дополнительное обследование состояния деревьев, результаты которого переданы в "зеленую комиссию" мэрии. Члены комиссии по контролю за сохранением зеленых насаждений проводили выездную проверку и выявили наличие сухих ветвей, дупел, отслоений коры и грибковых заболеваний», – сообщает издание.

Эта трагедия стала лишь самым резонансным случаем в череде подобных инцидентов – в марте 2021 года рухнувшее дерево едва не придавило семью с детской коляской, а летом 2017-го в парке упал двухвековой дуб, к счастью, не причинив вреда посетителям, но травмировав лебедя.

Эксперты неоднократно указывали на системные проблемы в уходе за зелеными насаждениями: неправильную обрезку дубов, когда вместо удаления сухих ветвей проводилось кронирование, отсутствие своевременного лечения деревьев с дуплами, а также преобладание практики вырубки над профилактическими мерами.

Но сухие деревья и ветки лишь вершина айсберга. Статуя, убившая годовалую девочку, тоже оказалась гнилой внутри и не обрабатывалась защитными средствами. Реанимационная бригада прибыла на место происшествия по экстренному вызову, но спасти девочку не удалось.

До августа территория парка находилась в частных руках с 1990-х годов. Жители неоднократно жаловались на плохое содержание объектов.

В мэрии выразили соболезнования семье погибшей девочки и пообещали оказать всяческое содействие следствию.

Сейчас прокуратура проводит масштабную проверку всех аттракционов и скульптур в городских парках. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.