В Сибири задержали двух подростков, пытавшихся убить военнослужащего

Двоим несовершеннолетним из Новосибирской области предъявили обвинение и заключили их под стражу

07 августа 2025, 13:15, ИА Амител

В Новосибирской области силовики задержали подростков, которые готовили убийство военнослужащего. Несовершеннолетним предъявили обвинение и заключили их под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в публикации.

Установлено, что двое подростков действовали по заказу спецслужб Украины. Соучастники получили от них три емкости с химическими веществами, которые и нанесли на автомобиль военнослужащего. За убийство российского военного детям предложили денежное вознаграждение.

Преступление предотвратили сотрудники УФСБ России. Сам военнослужащий не пострадал.

В данный момент Следственный комитет Новосибирской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении подростков по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"). Правоохранители собирают доказательную базу. Назначен ряд судебных экспертиз.

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Происшествия Россия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:56:10 07-08-2025

А сколько лет-то этим недолюдям? Вот не читали они в школе про Мальчиша-плохиша и его последователи вырастают.

Avatar Picture
Гость

14:29:21 07-08-2025

Сядут и будут ждать чем закончится

