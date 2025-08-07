Двоим несовершеннолетним из Новосибирской области предъявили обвинение и заключили их под стражу

07 августа 2025, 13:15, ИА Амител

В Новосибирской области силовики задержали подростков, которые готовили убийство военнослужащего. Несовершеннолетним предъявили обвинение и заключили их под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в публикации.

Установлено, что двое подростков действовали по заказу спецслужб Украины. Соучастники получили от них три емкости с химическими веществами, которые и нанесли на автомобиль военнослужащего. За убийство российского военного детям предложили денежное вознаграждение.

Преступление предотвратили сотрудники УФСБ России. Сам военнослужащий не пострадал.

В данный момент Следственный комитет Новосибирской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении подростков по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"). Правоохранители собирают доказательную базу. Назначен ряд судебных экспертиз.