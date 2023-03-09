В Славгороде с молотка продают систему теплоснабжения города

Имущественный комплекс оценили в 394 млн рублей

09 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: mapio.net

Имущественный комплекс славгородского МУП "Теплосбыт" выставлен на торги. Ранее компанию признали банкротом, пишет "Банкфакс". Все котельные, оборудование, теплосети и технику оценили почти в 400 млн рублей. Между тем преемник МУП сейчас также оказался в предбанкротном состоянии.

В октябре 2021 года МУП, обеспечивающий теплоснабжение Славгорода и других населённых пунктов, входящих в муниципалитет, признали банкротом по иску ООО "МетТрансКом" (МТК). Поводом для этого стали долги предприятия перед поставщиком угля на сумму свыше 35 млн рублей. На январь 2023 года в реестр требований к МУП было включено 144 млн, из которых пока не выплачено ни рубля. Реализация имущества до недавнего времени не проводилась.

Вместо обанкротившегося предприятия администрация Славгорода создала МУП "Коммунальщик", которому было передано всё имущество "Теплосбыта". Однако МТК оспорил это решение в суде и выиграл дело. Таким образом, система теплоснабжения муниципалитета вернулась в "Теплосбыт", который обязан гасить долги, в том числе за счёт реализации активов.

В феврале 2023 года весь имущественный комплекс МУП выставили на торги за 394,2 млн рублей. При этом у властей города будет право преимущественного приобретения лота. Итоги подведут 21 марта. Планирует ли мэрия Славгорода спасать свой теплоснабжающий комплекс и есть ли средства в бюджете для его выкупа, пока неизвестно.