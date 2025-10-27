В Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна младшего брата из ревности к родителям
По предварительным данным, родители оставили детей одних
27 октября 2025, 11:42, ИА Амител
Трагедия произошла в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района. Прохожие нашли под окнами многоэтажки тело младенца, которому было всего 22 дня. Семья мальчика жила на четвертом этаже, у него была старшая сестра пяти лет.
По предварительным данным, родители оставили детей одних. Отец находился на работе, а местонахождение матери сейчас устанавливается.
Как сообщает Telegram-канал "Подъем", девочка ревновала родителей к новорожденному брату и в порыве эмоций выбросила его из окна. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оставлении несовершеннолетнего в опасности.
Следственный комитет и органы опеки выясняют все обстоятельства трагедии и условия, в которых воспитывались дети.
Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. Инцидент произошел в доме на улице Ульяновых. 34-летний отец сначала начал выбрасывать вещи из квартиры, после чего сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.
13:00:13 27-10-2025
Жесть. Как теперь родителям воспитывать эту девочку?
Что у нее в голове будет? Как с таким жить?
Или сделать вид что ничего не было, чтобы ребенок это забыл?
13:16:26 27-10-2025
Во как демографию поднимаем, ответственности ни какой
15:38:26 27-10-2025
Ничего удивительного! Современные дети воспитываются яжмамками так, что совсем не понимают слова "нельзя", "нет" и других слов-запретов. Детям разрешено абсолютно все. Дети возведены в нездоровый культ! А доморощенные психологини с трехдневными курсами еще и всячески отрицают модели воспитания детей прошлых поколений. Все к свободе призывают. Только вот к какой свободе? Яжмамки и вот такие "психологини" - это зло пострашнее иноагентов, распевающих песенки на улицах.
16:47:32 27-10-2025
Первый раз такое слышу. Что то новенькое
02:21:12 28-10-2025
ОГРАНИЧИТЕЛЬ спас-бы всё дело. но нет. экономят родаки по 1400 р за окно. И еще - кто этого демона надоумил, что дитю в окно можно выбросить?! маловата как-то она для такой "бластящей" (нет) идеи