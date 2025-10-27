В Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна младшего брата из ревности к родителям

По предварительным данным, родители оставили детей одних

27 октября 2025, 11:42, ИА Амител

Тело ребенка под окнами многоэтажки / Фото: "Подъем"

Трагедия произошла в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района. Прохожие нашли под окнами многоэтажки тело младенца, которому было всего 22 дня. Семья мальчика жила на четвертом этаже, у него была старшая сестра пяти лет.

По предварительным данным, родители оставили детей одних. Отец находился на работе, а местонахождение матери сейчас устанавливается.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", девочка ревновала родителей к новорожденному брату и в порыве эмоций выбросила его из окна. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

Следственный комитет и органы опеки выясняют все обстоятельства трагедии и условия, в которых воспитывались дети.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. Инцидент произошел в доме на улице Ульяновых. 34-летний отец сначала начал выбрасывать вещи из квартиры, после чего сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.