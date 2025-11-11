В Тюмени неизвестные зарезали барана возле детского корта на глазах у людей

Мужчины оставили за собой лужу крови и клочья шерсти

11 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Зарезанный баран / Фото: Ural Mash

Жители тюменской многоэтажки стали свидетелями шокирующей сцены – во дворе их дома на глазах у прохожих зарезали барана. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, семь человек достали животное из Toyota Camry, закололи его прямо у детского корта, после чего погрузили тушу обратно в машину и уехали, оставив за собой лужу крови и клочья шерсти.

Обеспокоенные жители вызвали полицию. Сейчас правоохранители выясняют, законно ли проводился забой и могут ли участники инцидента быть привлечены к ответственности за нарушение санитарных норм и правил обращения с животными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны.