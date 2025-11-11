НОВОСТИОбщество

В Тюмени неизвестные зарезали барана возле детского корта на глазах у людей

Мужчины оставили за собой лужу крови и клочья шерсти

11 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Зарезанный баран / Фото: Ural Mash
Зарезанный баран / Фото: Ural Mash

Жители тюменской многоэтажки стали свидетелями шокирующей сцены – во дворе их дома на глазах у прохожих зарезали барана. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, семь человек достали животное из Toyota Camry, закололи его прямо у детского корта, после чего погрузили тушу обратно в машину и уехали, оставив за собой лужу крови и клочья шерсти.

Обеспокоенные жители вызвали полицию. Сейчас правоохранители выясняют, законно ли проводился забой и могут ли участники инцидента быть привлечены к ответственности за нарушение санитарных норм и правил обращения с животными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны.

Комментарии 15

Гость
Гость

10:18:33 11-11-2025

Не правильный заголовок. Надо было так - Семь баранов зарезали своего соплеменника.

  18 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:20:04 11-11-2025

Дотолерастились
Получайте

  27 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:22:38 11-11-2025

Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зарезали ни в чём не повинного барашка и никто не возбудился.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:25:04 11-11-2025

Гость (10:22:38 11-11-2025) Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зар...
Вы когда колбасу отрезаете, чувствуете себя соучастником убийства?

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:36:55 11-11-2025

Гость (10:22:38 11-11-2025) Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зар... Ты совсем разницы между собакой и баранов не различаешь?

  1 Нравится
Ответить
Сибиряк.
Сибиряк.

12:46:08 11-11-2025

Гость (10:22:38 11-11-2025) Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зар... Почему-то после прочтения этого подумал, что есть люди думающие, а есть те, у кого голова только для того, чтобы есть.

  3 Нравится
Ответить
Стас Пле
Стас Пле

10:57:11 11-11-2025

Тут вопрос такой: публичность!
В деревнях и на скотобойнях забивают тысячами, но не на показ.
Тут явная провокация.

  16 Нравится
Ответить
dok_СФ
dok_СФ

11:06:28 11-11-2025

Конечно, это местные жители и у себя во дворе, как обычно.. Видимо, была уверенность, что не побеспокоят - ни жители, ни полиция, всё быстро 15- - 50 минут?

  4 Нравится
Ответить
Иванна
Иванна

11:08:40 11-11-2025

В кишлак обратно гнать надо.

  14 Нравится
Ответить
гость
гость

11:29:48 11-11-2025

без разницы кого убивают - собаку иди барана, на виду у всех или на скотобойне - всё это убийство, как его ни называй и в каком виде ни подавай

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:38:55 11-11-2025

Зверьё!

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:55:32 11-11-2025

Гость (13:38:55 11-11-2025) Зверьё!... шашлык то уважаешь? думаешь он на дереве растет?

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:29:05 11-11-2025

почему неизвестные?
известные мигранты

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:54:52 11-11-2025

лоялисты велкам в коменты, ну и зоошизы конечно

  -2 Нравится
Ответить
п
п

21:56:44 11-11-2025

Гость (18:55:32 11-11-2025) шашлык то уважаешь? думаешь он на дереве растет?... Всему своё время и место должно быть

  0 Нравится
Ответить
