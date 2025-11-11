В Тюмени неизвестные зарезали барана возле детского корта на глазах у людей
Мужчины оставили за собой лужу крови и клочья шерсти
11 ноября 2025, 10:15, ИА Амител
Жители тюменской многоэтажки стали свидетелями шокирующей сцены – во дворе их дома на глазах у прохожих зарезали барана. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, семь человек достали животное из Toyota Camry, закололи его прямо у детского корта, после чего погрузили тушу обратно в машину и уехали, оставив за собой лужу крови и клочья шерсти.
Обеспокоенные жители вызвали полицию. Сейчас правоохранители выясняют, законно ли проводился забой и могут ли участники инцидента быть привлечены к ответственности за нарушение санитарных норм и правил обращения с животными.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан 67-летний мужчина, которого подозревают в похищении и убийстве собак с целью продажи их мяса в корейские рестораны.
10:18:33 11-11-2025
Не правильный заголовок. Надо было так - Семь баранов зарезали своего соплеменника.
10:20:04 11-11-2025
Дотолерастились
Получайте
10:22:38 11-11-2025
Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зарезали ни в чём не повинного барашка и никто не возбудился.
10:25:04 11-11-2025
Вы когда колбасу отрезаете, чувствуете себя соучастником убийства?
10:36:55 11-11-2025
Гость (10:22:38 11-11-2025) Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зар... Ты совсем разницы между собакой и баранов не различаешь?
12:46:08 11-11-2025
Гость (10:22:38 11-11-2025) Если бы они зарезали собаку - возбудились бы все. Но они зар... Почему-то после прочтения этого подумал, что есть люди думающие, а есть те, у кого голова только для того, чтобы есть.
10:57:11 11-11-2025
Тут вопрос такой: публичность!
В деревнях и на скотобойнях забивают тысячами, но не на показ.
Тут явная провокация.
11:06:28 11-11-2025
Конечно, это местные жители и у себя во дворе, как обычно.. Видимо, была уверенность, что не побеспокоят - ни жители, ни полиция, всё быстро 15- - 50 минут?
11:08:40 11-11-2025
В кишлак обратно гнать надо.
11:29:48 11-11-2025
без разницы кого убивают - собаку иди барана, на виду у всех или на скотобойне - всё это убийство, как его ни называй и в каком виде ни подавай
13:38:55 11-11-2025
Зверьё!
18:55:32 11-11-2025
Гость (13:38:55 11-11-2025) Зверьё!... шашлык то уважаешь? думаешь он на дереве растет?
14:29:05 11-11-2025
почему неизвестные?
известные мигранты
19:54:52 11-11-2025
лоялисты велкам в коменты, ну и зоошизы конечно
21:56:44 11-11-2025
Гость (18:55:32 11-11-2025) шашлык то уважаешь? думаешь он на дереве растет?... Всему своё время и место должно быть