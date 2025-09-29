В Удмуртии призывника оштрафовали за неявку в военкомат

Молодой человек пытался оспорить постановление военного комиссара

29 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Удмуртии суд оставил в силе штраф в размере 10 000 рублей для призывника из Сарапула, который не явился в военкомат по повестке без уважительной причины, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов.

Молодой человек пытался оспорить постановление военного комиссара, но суд признал его доводы несостоятельными.

Призывник объяснял свою неявку тем, что ранее обращался в суд с заявлением об оспаривании решения призывной комиссии и просил признать причину отсутствия уважительной. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы, подтвердив законность привлечения к административной ответственности.

С 2025 года повестки могут приходить как через портал госуслуг, так и в бумажной форме, причем обе формы имеют равную юридическую силу. На явку в военкомат после получения повестки отводится 20 дней.

Также в этом году вступило в силу новое правило, согласно которому решение о призыве сохраняет силу в течение 12 месяцев, что позволяет военкоматам призывать граждан в армию в течение года даже после окончания основной призывной кампании.