В Удмуртии призывника оштрафовали за неявку в военкомат
Молодой человек пытался оспорить постановление военного комиссара
29 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
В Удмуртии суд оставил в силе штраф в размере 10 000 рублей для призывника из Сарапула, который не явился в военкомат по повестке без уважительной причины, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов.
Молодой человек пытался оспорить постановление военного комиссара, но суд признал его доводы несостоятельными.
Призывник объяснял свою неявку тем, что ранее обращался в суд с заявлением об оспаривании решения призывной комиссии и просил признать причину отсутствия уважительной. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы, подтвердив законность привлечения к административной ответственности.
С 2025 года повестки могут приходить как через портал госуслуг, так и в бумажной форме, причем обе формы имеют равную юридическую силу. На явку в военкомат после получения повестки отводится 20 дней.
Также в этом году вступило в силу новое правило, согласно которому решение о призыве сохраняет силу в течение 12 месяцев, что позволяет военкоматам призывать граждан в армию в течение года даже после окончания основной призывной кампании.
23:34:42 29-09-2025
Будет теперь знать как Родину любить
09:05:56 30-09-2025
Скажите, а как отменить подписку на этот навязанный сервис?
09:32:29 30-09-2025
Так сейчас кругом глушат интернет,какой может быть портал госуслуг?Да и компьютеры далеко не у всех.