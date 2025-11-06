Беспилотники атаковали жилую высотку ночью 6 ноября

06 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Беспилотники ударили по жилой многоэтажке в столице региона. Погиб мирный житель. Об этом правительство области сообщило в своем Telegram-канале.

О взрывах над Волгоградом ранее сообщали местные жители. Они утверждали, что видели в небе яркие вспышки и слышали гудение, от которого в квартирах "тряслись стены и окна".

Как уточнил глава региона Андрей Бочаров, БПЛА атаковали 24-этажный жилой дом. У него повреждены балконы, а у близлежащих домов выбиты стекла.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», – добавил он.

После падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне в Красноармейском районе. Спасатели оперативно приступили к тушению. Последствия атаки ликвидируют.

Для местных жителей подготовят пункт временного размещения.

«Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов», – сказано в публикации.

Напомним, серия мощных хлопков также прогремела над Тульской областью. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, силы ПВО сбили в небе над регионом беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.