В Волгограде мужчина погиб из-за удара дрона ВСУ по многоэтажке
Беспилотники атаковали жилую высотку ночью 6 ноября
06 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Беспилотники ударили по жилой многоэтажке в столице региона. Погиб мирный житель. Об этом правительство области сообщило в своем Telegram-канале.
О взрывах над Волгоградом ранее сообщали местные жители. Они утверждали, что видели в небе яркие вспышки и слышали гудение, от которого в квартирах "тряслись стены и окна".
Как уточнил глава региона Андрей Бочаров, БПЛА атаковали 24-этажный жилой дом. У него повреждены балконы, а у близлежащих домов выбиты стекла.
«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», – добавил он.
После падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне в Красноармейском районе. Спасатели оперативно приступили к тушению. Последствия атаки ликвидируют.
Для местных жителей подготовят пункт временного размещения.
«Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов», – сказано в публикации.
Напомним, серия мощных хлопков также прогремела над Тульской областью. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, силы ПВО сбили в небе над регионом беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
09:40:09 06-11-2025
Ни кого не оправдываю, но для объективности это не совсем правдивые новости.
10:14:37 06-11-2025
Гость (09:40:09 06-11-2025) Ни кого не оправдываю, но для объективности это не совсем пр...
Теперь всё понятно
11:07:05 06-11-2025
Гость (10:14:37 06-11-2025) Теперь всё понятно ... Ну здесь тяжело написать правду и не нарушить закон. Цитату В.Небензя поищите про жертвы среди мирного населения. Здесь не публикуют
10:28:55 06-11-2025
Вроди и Шойги уже нет давно. А Киев, мать городов русских, до сих пор украинский.
И да, системы ПВО на крышах в жилом секторе размещают?
Почему "обломки падают" туда где живут люди и работают пром предприятия на оборонку, а не не на подлёте к населенным пунктам, в поле?
17:14:57 06-11-2025
вопрос другой : почему до сих пор война не закончена. Великая отечественная продолжалась 1418 дней, за это время фашисты дошли до Волгограда и наши войска пригнали их назад в Берлин . СВО длится 1352 дня и конца и края не видно, в Волгограде взрывы и гибнут люди. Продолжительность фронта меньше в несколько раз, боевая мощь больше, а результат хуже. Почему?