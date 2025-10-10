НОВОСТИОбщество

Дорога в Нарнию. Ленточный бор в Барнауле после снегопада превратился в сказочный лес

Деревья в снегу просто очаровывают

10 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Ленточный бор в Барнауле после снегопада / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул с 6 октября заваливает снегом, который стал весьма неожиданным для этого времени. И если город скорее напоминает зябкую заснеженную слякоть, из которой хочется сбежать, то барнаульский ленточный бор в прямом смысле превратился в сказку. Он просто очаровывает.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Алтайском крае пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега

Кстати, по данным алтайского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, никаких осадков не ожидается. Но будет холодно: столбики термометров в эти дни покажут 0...+4 градуса. 

Комментарии 5

Гость

13:42:19 10-10-2025

Как зимой, ничего необычного)))) просто рановато)

Гость

15:11:20 10-10-2025

очаровательно это когда легкий снег и небольшой морозец. А это слякоть, влажность и грязь

Гость

15:33:40 10-10-2025

Красотища!!!

Гость

16:59:04 10-10-2025

Безысходность и бездорожье.

Элен без ребят

17:21:46 10-10-2025

красивое! ❄️

