Дорога в Нарнию. Ленточный бор в Барнауле после снегопада превратился в сказочный лес

Деревья в снегу просто очаровывают

10 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Ленточный бор в Барнауле после снегопада / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул с 6 октября заваливает снегом, который стал весьма неожиданным для этого времени. И если город скорее напоминает зябкую заснеженную слякоть, из которой хочется сбежать, то барнаульский ленточный бор в прямом смысле превратился в сказку. Он просто очаровывает.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Алтайском крае пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Кстати, по данным алтайского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, никаких осадков не ожидается. Но будет холодно: столбики термометров в эти дни покажут 0...+4 градуса.