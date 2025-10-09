НОВОСТИОбщество

Задекабрило в октябре. Барнаул после очередного снегопада выглядит почти по-новогоднему

Снег опять, как говорится, навалил по полной программе и в магазинах уже начали задумываться о грядущем празднике

09 октября 2025, 17:43, ИА Амител

Снег засыпал Барнаул в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле погода продолжает держать жителей в недоумении. На календаре всего лишь 9 октября, а улицы города, если смотреть на них из окна, выглядят так, словно вскоре все уйдем на продолжительные зимние праздники. Лишь деревья, которые еще не до конца осыпались, как бы говорят: успокойтесь, пока еще даже не середина осени, до зимы еще долго.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Алтайском крае пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Он также рассказал, что "вполне себе нормальные морозы" идут на Алтай и в другие регионы Сибири.

Напомним, первый снегопад в Барнауле прошел 6 октября. Город побелел, люди начали задумываться о Новом годе. Уже тогда казалось, что снег не растает никогда.  

А в магазинах и правда готовятся к Новому году.

В магазинах готовятся к Новому году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Льдюнкерк. Гололедные явления ожидаются на Алтае после дождя во время холода

Будет ли в Барнауле повторение "ледяного дождя", который превратил город в "стекло" 12 октября 2024 года?
НОВОСТИОбщество

Барнаул Погода фоторепортажи

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:09:09 09-10-2025

Я понимаю , магазинам надо торговать. Но новый год за 3 месяца...пропадает вкус праздника. Надо за 30 дней начинать торговлю новогодними товарами.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:35:14 09-10-2025

Гость (18:09:09 09-10-2025) Я понимаю , магазинам надо торговать. Но новый год за 3 меся... Не 28? не 35? именно 30? А гирлянду когда можно за 29 повешу, ничего, вы не против?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров