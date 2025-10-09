Задекабрило в октябре. Барнаул после очередного снегопада выглядит почти по-новогоднему

Снег опять, как говорится, навалил по полной программе и в магазинах уже начали задумываться о грядущем празднике

09 октября 2025, 17:43, ИА Амител

Снег засыпал Барнаул в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле погода продолжает держать жителей в недоумении. На календаре всего лишь 9 октября, а улицы города, если смотреть на них из окна, выглядят так, словно вскоре все уйдем на продолжительные зимние праздники. Лишь деревья, которые еще не до конца осыпались, как бы говорят: успокойтесь, пока еще даже не середина осени, до зимы еще долго.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Алтайском крае пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Он также рассказал, что "вполне себе нормальные морозы" идут на Алтай и в другие регионы Сибири.

Напомним, первый снегопад в Барнауле прошел 6 октября. Город побелел, люди начали задумываться о Новом годе. Уже тогда казалось, что снег не растает никогда.

А в магазинах и правда готовятся к Новому году.

В магазинах готовятся к Новому году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина