Вдовец-тиран регулярно избивал своих юных сыновей в Ленобласти. Видео

В соцсетях у него самая примерная иллюзия хорошей семьи

05 сентября 2025, 13:44, ИА Амител

В Новом Девяткино Ленинградской области задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в регулярных истязаниях собственных детей.

По словам местных жителей, в семье воспитывались двое сыновей, однако старший, подросток, около месяца назад сбежал из дома, не выдержав постоянных побоев. После этого основная агрессия отца обрушилась на младшего, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Соседи утверждают, что воспитательные методы применялись глубокой ночью. На видеозаписях, которые распространяли обеспокоенные жильцы, видно, как мужчина оскорбляет сына и наносит ему удары, в том числе по голове.

«В результате одного из таких избиений мальчик оказался в больнице в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязании», – сообщает Telegram-канал.

Известно, что семья осталась без матери, и мужчина, уроженец Молдовы, воспитывал детей в одиночку. При этом в социальных сетях он создавал видимость примерной жизни: публиковал фотографии с сыновьями и походы на спортивные мероприятия.

Теперь его участь будут решать правоохранительные органы, а судьба детей находится под контролем следствия и социальных служб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на спортивной площадке произошел жестокий инцидент. Шестеро молодых людей напали на 17-летнего подростка.