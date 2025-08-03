Ведущая DFM провела тест-драйв барнаульского водного парка "Лапа"

И представила полный разбор — маршрут, тарифные планы и общую атмосферу

03 августа 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHaRXzG

Пляж "Лапа" / Фото: Екатерина Клеянкина

Ведущая радиостанции DFM* Барнаул Екатерина Клеянкина, как один из главных обзорщиков танцевальной волны, проверила новый водный парк "Лапа". И рассказала, что там есть интересного.

Старт обзора начался еще с остановки Молодежный театр. Для чистоты эксперимента она приняла решение каждый день добираться до конечной точки разными способами. В первый поездка на личном авто заняла не более 15 минут. Во второй – чуть дольше, 18 минут, но уже на бесплатном автобусе до пляжа (от остановки по выходным он ходит каждые 30 минут). Так, доехали. Теперь надо купить билет на пляж.

"Приятно удивило разнообразие тарифных планов. С 10:00 до 14:00 – 450р, с 17:00 до 21:00 – 450 рублей, а билет на целый день обойдется 900 рублей. При том, что дополнительно действуют скидки для пенсионеров, студентов, инвалидов и некоторых других групп населения. Кстати, тарифы можно продлевать. Так что, если ваша вечеринка затянется, уходить по истечению времени не обязательно", – рассказывает Катя.

А вечеринка имеет все шансы затянуться, потому что в водном парке много развлечений для детей и взрослых. Пляж "Лапа" не только про танцы, концерты и пенные вечеринки, но и про качественный семейный отдых. Например, для этого есть специальные бассейны для малышей с подогревом, детские матрасы, жилеты, плавательные круги, а также программы с аниматорами. А в баре можно заказать сытный перекус и безалкогольные напитки.

Пляж "Лапа" / Фото: Екатерина Клеянкина

Для активного отдыха гостей – площадки для тенниса, футбола и волейбола, а за дополнительную плату можно арендовать сапборды, лодки-драконы, катамараны, каяки, шлюпки и даже целый паром.

"Мне безумно понравилось. На "Лапе" по-настоящему удобно обустроенный берег. Отдельно хочу выделить качество инструктажа перед поездкой на сапборде. После него даже такие новички, как я, начинают чувствовать себя увереннее", – подытоживает ведущая.

За гигиеной и комфортом здесь тоже следят: есть умывальники для ног и раздевалки с душевыми, а лежаки ежедневно проходят обработку.

Накупавшаяся и "наотдыхавшаяся" Катя уезжает с пляжа с отличным настроением.Водный парк "Лапа"

Адрес: Новосибирский тракт 23/1

WA: +7 901 205-42-55

Сайт

*DFM ("ДиЭфЭм")

Без возрастных ограничений

ООО "Клуб "Буревестник"

Реклама