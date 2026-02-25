Великий пост может вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Людям старше 55 лет стоит быть осторожнее с соблюдением Великого поста
25 февраля 2026, 13:52, ИА Амител
Соблюдение Великого поста может представлять опасность для людей зрелого возраста, предупредил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в интервью "Радио 1".
«Резкое сокращение потребления белка в рационе, которое может быть незаметным для молодых людей, может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы у людей старше 55 лет», — отметил врач.
Пристанский подчеркнул, что белок играет ключевую роль в организме, участвуя в переносе холестерина и поддержании структуры сосудов, вен и артерий.
«Недостаток белка мешает транспортировке липидов, что приводит к застою холестерина и увеличивает риск атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.
Пристанский в заключение беседы сказал, что соблюдение поста — это личный выбор, а не обязательное требование. Он рекомендовал людям с проблемами со здоровьем не полностью исключать белок из рациона.
Ранее диетолог рассказала, как грамотно перейти от Масленицы к посту.
13:54:04 25-02-2026
Можно быстрее встретиться с творцом
14:29:52 25-02-2026
Гость (13:54:04 25-02-2026) Можно быстрее встретиться с творцом...
С чертями в Аду
14:43:51 25-02-2026
Ничего не имею против странных пищевых обычаев разных религиозных фанатиков.
Главное, что атеисты в безопасности.
20:04:01 25-02-2026
Научи дурака богу молиться, он себе расшибет