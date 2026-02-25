Великий пост может вызвать проблемы с сердцем и сосудами

Людям старше 55 лет стоит быть осторожнее с соблюдением Великого поста

25 февраля 2026, 13:52, ИА Амител

Великий пост, блюда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Соблюдение Великого поста может представлять опасность для людей зрелого возраста, предупредил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в интервью "Радио 1".

«Резкое сокращение потребления белка в рационе, которое может быть незаметным для молодых людей, может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы у людей старше 55 лет», — отметил врач.

Пристанский подчеркнул, что белок играет ключевую роль в организме, участвуя в переносе холестерина и поддержании структуры сосудов, вен и артерий.

«Недостаток белка мешает транспортировке липидов, что приводит к застою холестерина и увеличивает риск атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

Пристанский в заключение беседы сказал, что соблюдение поста — это личный выбор, а не обязательное требование. Он рекомендовал людям с проблемами со здоровьем не полностью исключать белок из рациона.

