НОВОСТИОбщество

Великий пост может вызвать проблемы с сердцем и сосудами

Людям старше 55 лет стоит быть осторожнее с соблюдением Великого поста

25 февраля 2026, 13:52, ИА Амител

Великий пост, блюда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Соблюдение Великого поста может представлять опасность для людей зрелого возраста, предупредил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в интервью "Радио 1".

«Резкое сокращение потребления белка в рационе, которое может быть незаметным для молодых людей, может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы у людей старше 55 лет», — отметил врач.

Пристанский подчеркнул, что белок играет ключевую роль в организме, участвуя в переносе холестерина и поддержании структуры сосудов, вен и артерий.

«Недостаток белка мешает транспортировке липидов, что приводит к застою холестерина и увеличивает риск атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

Пристанский в заключение беседы сказал, что соблюдение поста — это личный выбор, а не обязательное требование. Он рекомендовал людям с проблемами со здоровьем не полностью исключать белок из рациона.

Ранее диетолог рассказала, как грамотно перейти от Масленицы к посту.

Великий пост, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач назвала продукты, необходимые в рационе во время поста

Эндокринолог Майра Рау рекомендует включать в каждый прием пищи фасоль, чечевицу, сою и овощи
НОВОСТИОбщество

Здоровье религия
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:54:04 25-02-2026

Можно быстрее встретиться с творцом

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:52 25-02-2026

Гость (13:54:04 25-02-2026) Можно быстрее встретиться с творцом...
С чертями в Аду

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:51 25-02-2026

Ничего не имею против странных пищевых обычаев разных религиозных фанатиков.
Главное, что атеисты в безопасности.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:01 25-02-2026

Научи дурака богу молиться, он себе расшибет

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров