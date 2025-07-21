Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Также предполагается, что Соединенное Королевство договорится с Германией о поставках Киеву ракет ПВО

21 июля министр обороны Британии Джон Хили планирует объявить об усилении поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

"Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", – сказано в публикации.

Согласно информации издания, на встрече с союзниками киевского режима Лондон намерен предложить "50-дневную кампанию" по вооружению Киева.

Предположительно, будут приняты и дополнительные обязательства. Так, Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет ПВО на 170 миллионов евро от Берлина.

В новом заседании контактной группы по поддержке Украины, которое пройдет в онлайн-формате 21 июля, также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявлял о новой схеме поставок вооружений Украине. Так, США продадут странам Евросоюза крупную партию оружия, после чего союзники передадут ее Киеву. Сами же они восполнят запасы с помощью новых закупок у американских производителей. Со слов главы Соединенных Штатов, механизм реализуют на средства стран НАТО.