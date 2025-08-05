Солнечных дней будет мало, но хотя бы не ожидается похолодание

05 августа 2025, 14:44, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жителей Алтайского края больше не порадуют жаркие дни в августе, но и похолоданий тоже не предвидится. Столбики термометров в последний месяц лета каждый день будут показывать около +20 градусов. Правда, будет очень пасмурно, ведь нас ожидает настоящий "сезон дождей". Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Необходимо переждать эту неделю: незначительное, но приятное потепление ожидается с 11 августа. После этого и до конца месяца погода хоть и не будет радовать разнообразием – в основном прогнозируются дожди, но будет тепло.

Солнечные дни ожидаются лишь 19, 20, 24, 27 и 30 августа.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: дожди, облачно, дожди, тучи и снова дожди. Столбики термометров будут показывать около +20 градусов. Самыми жаркими днями, судя по представленным данным, станут 17 и 19 августа: +24 градуса.

Согласно этому прогнозу, до начала осени будет только один солнечный день – 30 августа.