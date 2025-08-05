Когда жара вернется на Алтай после резкого похолодания в начале августа?
Солнечных дней будет мало, но хотя бы не ожидается похолодание
05 августа 2025, 14:44, ИА Амител
Жителей Алтайского края больше не порадуют жаркие дни в августе, но и похолоданий тоже не предвидится. Столбики термометров в последний месяц лета каждый день будут показывать около +20 градусов. Правда, будет очень пасмурно, ведь нас ожидает настоящий "сезон дождей". Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
Необходимо переждать эту неделю: незначительное, но приятное потепление ожидается с 11 августа. После этого и до конца месяца погода хоть и не будет радовать разнообразием – в основном прогнозируются дожди, но будет тепло.
Солнечные дни ожидаются лишь 19, 20, 24, 27 и 30 августа.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему: дожди, облачно, дожди, тучи и снова дожди. Столбики термометров будут показывать около +20 градусов. Самыми жаркими днями, судя по представленным данным, станут 17 и 19 августа: +24 градуса.
Согласно этому прогнозу, до начала осени будет только один солнечный день – 30 августа.
14:56:30 05-08-2025
в основном прогнозируются дожди, но хотя бы будет тепло. Около 20 градусов - это холодно, а не тепло.
14:59:31 05-08-2025
30 августа день города ! небесная канцелярия делает подарок !
15:42:28 05-08-2025
серый (14:59:31 05-08-2025) 30 августа день города ! небесная канцелярия делает подарок ...
не-а! будут дожди!
15:32:07 05-08-2025
Судя по опавшим листьям с тополей на Ленинском проспекте, снег выпадет уже в сентябре.
16:24:00 05-08-2025
И будет Барнаул похож на Венецию.
16:37:01 05-08-2025
В 2026
22:58:52 05-08-2025
А ик, вы же понимаете что в прогнозе только пять дней рассчитаны по текущим данным, а все что дальше это среднестатистическая погода за пять лет.