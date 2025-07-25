Вертолет Robinson, рухнувший в Телецкое озеро, совершал свой первый полет

Воздушное судно доставили в Республику Алтай после покупки в Москве

Вертолет Robinson, упавший в Телецкое озеро ночью 20 июля, совершал первый полет после покупки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимира Ануфриева.

Как отметил Ануфриев, воздушное судно выполняло первый рейс ночью в горах. Согласно федеральным авиационным правилам, это запрещено.

"Вертолет после приобретения собственником был из Москвы доставлен в Горный Алтай. И в первом же рейсе, при выполнении ночных полетов в горной местности, что запрещено федеральными авиационными правилами, было допущено опрокидывание воздушного судна в озеро. Судно затонуло", – резюмировал замглавы ведомства.

Также он добавил, что командир вертолета и пассажир, прилетевший с ним из Москвы, выбрались на берег сами. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, ночью 20 июля вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро. Пилот не справился с управлением, из-за чего воздушное судно упало в воду и затонуло. Двух человек, находившихся на борту, госпитализировали с травмами. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна").