Вертолет Robinson, рухнувший в Телецкое озеро, совершал свой первый полет
Воздушное судно доставили в Республику Алтай после покупки в Москве
25 июля 2025, 12:15, ИА Амител
Вертолет Robinson, упавший в Телецкое озеро ночью 20 июля, совершал первый полет после покупки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимира Ануфриева.
Как отметил Ануфриев, воздушное судно выполняло первый рейс ночью в горах. Согласно федеральным авиационным правилам, это запрещено.
"Вертолет после приобретения собственником был из Москвы доставлен в Горный Алтай. И в первом же рейсе, при выполнении ночных полетов в горной местности, что запрещено федеральными авиационными правилами, было допущено опрокидывание воздушного судна в озеро. Судно затонуло", – резюмировал замглавы ведомства.
Также он добавил, что командир вертолета и пассажир, прилетевший с ним из Москвы, выбрались на берег сами. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Напомним, ночью 20 июля вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро. Пилот не справился с управлением, из-за чего воздушное судно упало в воду и затонуло. Двух человек, находившихся на борту, госпитализировали с травмами. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна").
12:31:25 25-07-2025
Пусть теперь достают своё ведро из нашего озера!
12:46:08 25-07-2025
Гость (12:31:25 25-07-2025) Пусть теперь достают своё ведро из нашего озера!... Надо проследить, чтобы свое достали.
А то этих вертолетов там на дне уже столько накопилось...
13:18:59 25-07-2025
Гость (12:46:08 25-07-2025) Надо проследить, чтобы свое достали.А то этих вертолетов... А трупов, отчего-то, ни одного ;)
14:02:05 25-07-2025
Гость (12:31:25 25-07-2025) Пусть теперь достают своё ведро из нашего озера!... удивлю - там его нет. Оно в разлом временного континиума ушло. Вынырнет где то в восьмитысячном году до нашей эры
12:37:44 25-07-2025
ДБ (с) Видать весь день обмывали покупку.
13:18:05 25-07-2025
Эти робинсоны и сессны постоянно лртают над нашим СНТ, рядом с Барнаулом... Совершенно забрали нахрен... Я не удивлюсь, если им прилетит картечи номер 5...
15:26:59 25-07-2025
Гость (13:18:05 25-07-2025) Эти робинсоны и сессны постоянно лртают над нашим СНТ, рядом... мушку спили для начала
13:21:00 25-07-2025
Видимо воровская сделка была, если первый полет решили сделать ночью. Мутно это как то все.
14:57:03 25-07-2025
ну вот, а все на наши Ан-24 валят, мол старые и падают все время
15:18:01 25-07-2025
Вывод из рассказа один:
Пойло и телятину в ассортименте нужно брать с запасом 1к2.
Чтобы по ночам не гонзать, а спокойно бухать и чушь пороть