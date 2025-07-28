Ветер до 25 м/с, ливни и крупный град ожидаются в Алтайском крае

Непогода придет в регион 28 июля

28 июля 2025, 09:55, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дожди, местами сильные, грозы и местами сильные ливни, крупный град ожидаются в Алтайском крае 28 июля 2025 года. О штормовом предупреждении заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 28 июля ожидается усиление ветра — от 17 до 22 м/c. При грозах возможно усиление как ветра, до 25 м/с, так и дождей.

Спасатели напомнили, что непогоду лучше пережидать в капитальных строениях, а рекламные щиты — обходить. Жителей Алтайского края призвали избегать водоемов и открытых пространств, не укрываться под деревьями. Телефоны экстренных служб: "112", "101".