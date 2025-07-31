Виктор Томенко и белорусский вице-премьер Шулейко обсудили перспективы сотрудничества
Стороны говорили о взаимодействии в сфере промышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также о межрегиональном и гуманитарном сотрудничестве
31 июля 2025, 10:10, ИА Амител
30 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко. Белорусская делегация прибыла в регион на агрофорум "День сибирского поля". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Стороны обсудили реализацию двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Виктор Томенко подчеркнул, что Беларусь по итогам 2024 года заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров региона.
«Запчасти для машиностроения, железнодорожные вагоны, шины и покрышки, семена и продукция наших пищевиков - поставки из Алтайского края в Беларусь идут непрерывно. И в обратную сторону продолжается взаимовыгодное сотрудничество. В животноводческих хозяйствах Бийского, Заринского, Первомайского, Табунского и Шипуновского районов установлено высокотехнологичное молочное оборудование белорусского производства», - сказал губернатор Алтайского края.
Также глава региона упомянул, что для обработки полей алтайские аграрии используют белорусскую технику. Кроме того, он отметил востребованность выпущенных в республике коммунальных машин и общественного транспорта.
Юрий Шулейко заявил, что Беларусь развивает сельхозмашиностроение, ориентируясь на потребности российского рынка, в том числе Алтайского края. Для углубления взаимодействия в этой сфере есть резервы и перспективы:
"Мы поддерживаем готовность расширять поставки в регион продукции белорусского сельхозмашиностроения, включая энергонасыщенные трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные почвообрабатывающие агрегаты, не уступающие мировым аналогам. Взаимный интерес представляет обмен передовыми достижениями в молочно-товарном производстве, животноводстве, в селекционной работе и подготовке профессиональных кадров для сельскохозяйственной сферы", - добавил вице-премьер Республики Беларусь.
Кроме того, стороны отметили важность гуманитарного сотрудничества в сфере культуры, образования и науки, спорта и молодежной политики.
Виктор Томенко поблагодарил белорусскую делегацию за проявленный к региону интерес и отметил, что совместная работа будет продолжаться во многих сферах:
"Для успешной реализации уже существующих совместных проектов и новых идей работа будет продолжена во многих сферах - от промышленности до культуры в соответствии с нашими планами", - сказал губернатор Алтайского края.
14:20:34 31-07-2025
Я-то думаю, откуда столько народу и машин возле гостиницы «Барнаул»...
14:51:59 01-08-2025
у Беларуси много высокотехнологичных производств , круто. Но сырья маловато. Ну вы поняли