Виктор Томенко и белорусский вице-премьер Шулейко обсудили перспективы сотрудничества

Стороны говорили о взаимодействии в сфере промышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также о межрегиональном и гуманитарном сотрудничестве

31 июля 2025, 10:10, ИА Амител

Виктор Томенко и Юрий Шулейко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

30 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко. Белорусская делегация прибыла в регион на агрофорум "День сибирского поля". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Стороны обсудили реализацию двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Виктор Томенко подчеркнул, что Беларусь по итогам 2024 года заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров региона.

«Запчасти для машиностроения, железнодорожные вагоны, шины и покрышки, семена и продукция наших пищевиков - поставки из Алтайского края в Беларусь идут непрерывно. И в обратную сторону продолжается взаимовыгодное сотрудничество. В животноводческих хозяйствах Бийского, Заринского, Первомайского, Табунского и Шипуновского районов установлено высокотехнологичное молочное оборудование белорусского производства», - сказал губернатор Алтайского края.

Также глава региона упомянул, что для обработки полей алтайские аграрии используют белорусскую технику. Кроме того, он отметил востребованность выпущенных в республике коммунальных машин и общественного транспорта.

Юрий Шулейко заявил, что Беларусь развивает сельхозмашиностроение, ориентируясь на потребности российского рынка, в том числе Алтайского края. Для углубления взаимодействия в этой сфере есть резервы и перспективы:

"Мы поддерживаем готовность расширять поставки в регион продукции белорусского сельхозмашиностроения, включая энергонасыщенные трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные почвообрабатывающие агрегаты, не уступающие мировым аналогам. Взаимный интерес представляет обмен передовыми достижениями в молочно-товарном производстве, животноводстве, в селекционной работе и подготовке профессиональных кадров для сельскохозяйственной сферы", - добавил вице-премьер Республики Беларусь.

Кроме того, стороны отметили важность гуманитарного сотрудничества в сфере культуры, образования и науки, спорта и молодежной политики.

Виктор Томенко поблагодарил белорусскую делегацию за проявленный к региону интерес и отметил, что совместная работа будет продолжаться во многих сферах: