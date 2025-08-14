НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко на прямой линии 14 августа ответит на вопросы жителей Алтайского края

Эфир с главой региона пройдет с 17:00 до 18:00

14 августа 2025, 07:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. 

Трансляция прямой линии пройдет с 17:00 до 18:00 в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM"

Губернатор обсудит самые проблемные и срочные ситуации, большинство из которых касаются ремонта дорог, здравоохранения, ЖКХ и других важных тем. Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет дана в социальных сетях.

Прямые линии с Виктором Томенко проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем губернатор Алтайского края говорил в ноябре 2024-го, можно здесь.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

"Десять детей и не женаты?" Как прошла прямая линия губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы жителей Алтайского края 21 ноября
НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край Политика
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2025

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

07:55:15 14-08-2025

- "14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. " --- Никак хочет в президенты? Надо работать так, чтобы не было вопросов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:50 14-08-2025

Ежегодное шоу

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:07:24 14-08-2025

Что опять????

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:57 14-08-2025

Можно не смотреть и не слушать. Лучше книжку почитайте. Пользы больше будет.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:29 14-08-2025

Когда Алтайский край поднимется в таблице по рейтингу регионов по средней заработной платы?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:08 14-08-2025

Пообщается в соцсетях....так интернет поэтому глушат?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:39 14-08-2025

Вопрос один. Когда будет нормальный подъезд к лагерю Медвежонок Первомайского района. Ямы хоть засыпать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:43 14-08-2025

Гость (10:27:39 14-08-2025) Вопрос один. Когда будет нормальный подъезд к лагерю Медвежо... Да какой уж там...
Когда будут нормальные подъезды ко всем лагерям!!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:57 14-08-2025

Гость (10:48:43 14-08-2025) Да какой уж там...Когда будут нормальные подъезды ко все... А то нормально заключённых ни привезти ни отвезти...!
Продукты опять таки нормально не доставить...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:40 14-08-2025

У большинства только один вопрос - Доколе!?!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:30 14-08-2025

Мы думали, что будем жить в прекрасном будущем, а оказалось, что мы жили в прекрасном прошлом. Что у вас там на подходе из нового? мессенджер МАХ, отсутствие мобильной связи? Как там с китайцами, они били воробьев палками, теперь наша очередь за палки браться?

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров