Виктор Томенко на прямой линии 14 августа ответит на вопросы жителей Алтайского края
Эфир с главой региона пройдет с 17:00 до 18:00
14 августа 2025, 07:40, ИА Амител
14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы.
Трансляция прямой линии пройдет с 17:00 до 18:00 в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".
Губернатор обсудит самые проблемные и срочные ситуации, большинство из которых касаются ремонта дорог, здравоохранения, ЖКХ и других важных тем. Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет дана в социальных сетях.
Прямые линии с Виктором Томенко проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем губернатор Алтайского края говорил в ноябре 2024-го, можно здесь.
07:55:15 14-08-2025
- "14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. " --- Никак хочет в президенты? Надо работать так, чтобы не было вопросов.
08:06:50 14-08-2025
Ежегодное шоу
09:07:24 14-08-2025
Что опять????
09:08:57 14-08-2025
Можно не смотреть и не слушать. Лучше книжку почитайте. Пользы больше будет.
09:21:29 14-08-2025
Когда Алтайский край поднимется в таблице по рейтингу регионов по средней заработной платы?
09:52:08 14-08-2025
Пообщается в соцсетях....так интернет поэтому глушат?
10:27:39 14-08-2025
Вопрос один. Когда будет нормальный подъезд к лагерю Медвежонок Первомайского района. Ямы хоть засыпать.
10:48:43 14-08-2025
Гость (10:27:39 14-08-2025) Вопрос один. Когда будет нормальный подъезд к лагерю Медвежо... Да какой уж там...
Когда будут нормальные подъезды ко всем лагерям!!?
14:18:57 14-08-2025
Гость (10:48:43 14-08-2025) Да какой уж там...Когда будут нормальные подъезды ко все... А то нормально заключённых ни привезти ни отвезти...!
Продукты опять таки нормально не доставить...
10:47:40 14-08-2025
У большинства только один вопрос - Доколе!?!
11:39:30 14-08-2025
Мы думали, что будем жить в прекрасном будущем, а оказалось, что мы жили в прекрасном прошлом. Что у вас там на подходе из нового? мессенджер МАХ, отсутствие мобильной связи? Как там с китайцами, они били воробьев палками, теперь наша очередь за палки браться?