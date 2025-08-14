Виктор Томенко на прямой линии 14 августа ответит на вопросы жителей Алтайского края

Эфир с главой региона пройдет с 17:00 до 18:00

14 августа 2025, 07:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы.

Трансляция прямой линии пройдет с 17:00 до 18:00 в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".

Губернатор обсудит самые проблемные и срочные ситуации, большинство из которых касаются ремонта дорог, здравоохранения, ЖКХ и других важных тем. Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам он передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет дана в социальных сетях.

Прямые линии с Виктором Томенко проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем губернатор Алтайского края говорил в ноябре 2024-го, можно здесь.