Виктор Томенко назначил двух новых заместителей главы Алтайкрайимущества

Ими стали Аркадий Булах и Вячеслав Назаров

14 октября 2025, 18:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Виктор Томенко назначил сразу двух заместителей начальника управления имущественных отношений Алтайского края. Должности заняли опытные чиновники Аркадий Булах и Вячеслав Назаров. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 14 октября. Об этом сообщает "Банкфакс".

Как уточнили в пресс-службе регионального кабмина, Аркадий Булах работает в Алтайкрайимуществе более 26 лет. Он занимал должности специалиста, консультанта и заместителя начальника отдела. В 2013 году Булах возглавил отдел по оформлению прав на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости. Через два года он стал руководить отделом по распоряжению земельными участками краевой собственности.

У второго заместителя, Вячеслава Назарова, большой опыт в юридической сфере. С 2009 года он работал консультантом-юристом отдела по вопросам госслужбы и кадров АКЗС. Кроме того, был главным специалистом юротдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. Также Назаров трудился помощником судьи коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. С февраля 2015-го по октябрь 2022-го стоял во главе управления правового обеспечения АлтГУ. В январе 2023 года занял кресло замначальника отдела правового обеспечения управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Согласно сайту Алтайкрайимущества, заместителем начальника ведомства также значится Сергей Авдюшкин. Свой пост он занимает с 2022 года.

Напомним, сейчас управление имущественных отношений Алтайского края возглавляет Алексей Аленников. Его предшественник Александр Теплов ушел в отставку в конце 2024 года. В сентябре 2025-го стало известно о его задержании. Как сообщали источники, до этого он несколько месяцев провел за границей. Он мог покинуть Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края. Известно, что экс-чиновника заключили под стражу. Следователи пока не раскрывают подробностей уголовного дела.