Алтайское управление молодежной политики может возглавить Ирина Рыбина

Такое назначение может произойти, но не в ближайшее время

17 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Ирина Рыбина / Фото: "ВКонтакте"

Председатель совета Алтайского отделения "Движения Первых" Ирина Рыбина возглавит региональное управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник.

«Предложение Рыбиной поступило от руководства края», – рассказал собеседник издания.

Как отметил другой источник, такое назначение может произойти, но не в ближайшее время. Поскольку необходимо согласование Федерального агентства по делам молодежи, кроме того, Ирина Рыбина должна получить согласие от руководства "Движения Первых", где она сейчас трудится.

Напомним, начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова ушла в отставку по личным обстоятельствам в апреле 2025 года. Сейчас обязанности руководителя исполняет Никита Свиридов.