Виктор Томенко поощрил благодарностью алтайского замминистра транспорта Александра Мошкина

По данным источников, 14 августа станет последним рабочим днем Мошкина на этом посту

14 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поощрил заместителя министра транспорта Александра Мошкина благодарностью "за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожной отрасли Алтайского края". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Глава региона подписал соответствующее распоряжение 13 августа.

По данным источников "Атмосферы", 14 августа – последний рабочий день Александра Мошкина на посту замминистра транспорта Алтайского края. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Кресло алтайского замминистра транспорта Мошкин занимал с августа 2022 года. С ноября 2024 года по январь 2025-го исполнял обязанности министра транспорта региона. До назначения в Министерство транспорта работал в структурах Агентства по страхованию вкладов и "Алтайавтодора". Окончил юрфак АлтГУ. Кроме того, профессиональный путь Мошкина включает переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и службу на офицерских должностях в УФСБ по Алтайскому краю.